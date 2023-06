Primàries de mínims a Junts: només s’hi votaran els caps de llista

El calendari electoral vertiginós provocat per la convocatòria sobtada d’eleccions al Congrés i el Senat per part del president el govern espanyol, Pedro Sánchez, per al 23 de juliol, està accelerant tots els processos que hi estan vinculats. Un d’aquests és el de les primàries dels partits que en fan per triar els seus candidats, com és el cas de Junts per Catalunya. Com que només queden vint dies per a la data màxima de presentació de llistes electorals –menys dies per a les coalicions–, l’executiva del partit de Laura Borràs i Jordi Turull es va reunir aquest dimecres al vespre amb caràcter urgent per fixar el reglament de les seves primàries. I el que s’hi va aprovar són unes primàries de mínims, en què només s’escolliran els caps de llista de cadascuna de les quatre circumscripcions electorals de Catalunya, Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona.

Procediment simplificat al màxim per escollir els candidats del 23-J

La resta d’integrants de cada llista els decidiran els dirigents del partit, d’acord amb els caps de llista que hagin estat escollits, entre els aspirants que es presentin. A diferència del que va passar en les primàries per a les últimes eleccions al Parlament, les del 14-F, la resta d’aspirants a candidats no passaran per un procés de votació per fixar quins d’ells entren en la candidatura i en quin ordre, sinó que es decidirà als despatxos, a la manera tradicional. De fet, segons ha sabut El Món, en l’executiva d’ahir van sorgir veus que van proposar que es votés almenys el segon de cada demarcació, però la decisió majoritària va ser la de simplificar al màxim el procediment i escollir en primàries només el cap de llista.

Míriam Nogueras i Jaume Giró, els dos rivals en les primàries que farà Junts per triar el cap de llista per a les eleccions al Congrés del 23 de juliol del 2023 / Mireia Comas

Només quatre dies de campanya per a les primàries

També hi va haver discussió sobre com havia de ser la campanya. En el cas de Barcelona –on ja se sap que les primàries seran amb gran rivalitat perquè s’hi presenten l’exconseller Jaume Giró i l’actual portaveu del grup parlamentari de Junts al Congrés, Míriam Nogueras–, pot ser determinant. Per això Giró i la també exconsellera Victòria Alsina –els dos dirigents més destacats dels que van defensar no sortir del Govern l’octubre passat– van reclamar ahir que hi hagi diversos debats i que la campanya sigui més llarga. Tanmateix, es va decidir que només hi haurà quatre dies de campanya, del 5 de juny al 8. La data límit de presentació de les candidatures és el 4 de juny. I la votació dels militants serà el 9 de juny.