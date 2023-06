Primarias de mínimos en Junts: solo se votarán los jefes de lista

El calendario electoral vertiginoso provocado por la convocatoria repentina de elecciones al Congreso y el Senado por parte del presidente el gobierno español, Pedro Sánchez, para el 23 de julio, está acelerando todos los procesos que están vinculados. Uno de estos es el de las primarias de los partidos que las hacen para elegir a sus candidatos, como es el caso de Junts por Cataluña. Solo quedan veinte días para la fecha máxima de presentación de listas electorales –menos días para las coaliciones–, de modo que la ejecutiva del partido de Laura Borràs i Jordi Turull se reunió este miércoles al atardecer con carácter urgente para fijar el reglamento de sus primarias. Y lo que se aprobó son unas primarias de mínimos, en qué solo se escogerán los jefes de lista de cada una de las cuatro circunscripciones electorales de Cataluña, Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona.

Procedimiento simplificado al máximo para escoger a los candidatos del 23-J

El resto de integrantes de cada lista los decidirán los dirigentes del partido, de acuerdo con los jefes de lista que hayan sido escogidos, entre los aspirantes que se presenten. A diferencia de lo que pasó en las primarias para las últimas elecciones en el Parlamento de Cataluña, las del 14-F, el resto de aspirantes a candidatos no pasarán por un proceso de votación para fijar cuáles de ellos entran en la candidatura y en qué orden, sino que se decidirá en los despachos, a la manera tradicional. De hecho, según ha sabido El Món, en la ejecutiva de ayer surgieron voces que propusieron que se votara al menos el segundo de cada demarcación, pero la decisión mayoritaria fue la de simplificar al máximo el procedimiento y escoger en primarias solo los jefes de lista.

Míriam Nogueras y Jaume Giró, los dos rivales en las primarias que hará Juntos para elegir la cabeza de lista para las elecciones en el Congreso del 23 de julio del 2023 / Mireia Comas

Solo cuatro días de campaña para las primarias

También hubo discusión sobre cómo tenía que ser la campaña. En el caso de Barcelona –donde ya se sabe que las primarias serán con gran rivalidad porque se presentan el ex consejero Jaume Giró y la actual portavoz del grupo parlamentario de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras–, puede ser determinante. Por eso, Giró y la también ex consejera Victòria Alsina –los dos dirigentes más destacados de los que defendieron no salir del Gobierno catalán en octubre– reclamaron ayer que haya varios debates y que la campaña sea más larga. Aun así, se decidió que solo habrá cuatro días de campaña, del 5 al 8 de junio. La fecha tope de presentación de las candidaturas es el 4 de junio. Y la votación de los militantes será el 9 de junio.