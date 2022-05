Demanen fer avortar una iniciativa del Consell per la República en un poble

L’entitat Impulso Ciudadano ha reclamat a la delegada del govern espanyol a Catalunya, Maria Eugènia Gay, que suspengui el conveni signat per l’Ajuntament de Torres de Segre (Segrià) amb el Consell per la República i l’impugni a la justícia, informa l’agència ACN. El conveni va ser aprovat divendres passat i suposarà la implementació de la ID republicana als equipaments municipals en el marc de “l’estratègia de ruptura amb el Regne d’Espanya”. Segons Impuslo Ciudadano, aquest fet és un acord “greu” perquè suposa substituir el DNI per un “document privat sense eficàcia administrativa” expedit pels consistoris que no tenen competència en aquesta matèria.

Segons Impulso Ciudadano, aquesta “maniobra” suposa una vulneració de la Constitució i una “invasió” de competències estatals. L’associació també ha demanat a la delegada del govern espanyol que valori la possibilitat que a l’Ajuntament de Torres de Segre s’hagi comès un delicte de prevaricació administrativa per part dels regidors que van votar a favor del conveni de col·laboració amb el Consell per la República, presidit per Carles Puigdemont.

José Domingo, un dels portaveus de Impulso Ciudadano, en una imatge d’arxiu / ACN

El president d’aquesta entitat unionista, José Domingo, ha apel·lat a la necessitat que les administracions públiques ajustin el seu comportament a les “exigències constitucionals” i ha qualificat com a “intolerable” que un ajuntament actuï obertament per aconseguir la “derogació de la Constitució i la ruptura de la integritat territorial”. Així mateix, també ha lamentat que el govern d’Espanya no hagi intervingut en un cas així.

Torres de Segre, primer ajuntament que firma un conveni amb el Consell

Torres de Segre es va convertir divendres en el primer ajuntament català en firmar un conveni de col·laboració amb el Consell per la República. L’objectiu principal de la iniciativa és impulsar una Identitat Digital (ID) catalana i apostar per una contractació pública “coherent” amb el que defensa l’independentisme. Així ho va explicar el conseller responsable d’acció econòmica del Consell de la República, Guillem Fuster. L’adhesió al conveni es va firmar amb els vots a favor dels 6 regidors de Junts i els 2 d’ERC, tot i el vot en contra dels 3 regidors del PSC.

Durant el ple municipal del poble de Torres de Segre, de Segrià es va votar i aprovar l’adhesió de l’ajuntament al conveni del Consell per la República. Bàsicament, el projecte es basa en implementar l’ús de la Identitat Digital Republicana per accedir a equipaments i serveis municipals de Torres de Segre, com ara les piscines, al pavelló municipal o activitats esportives, ha explicat l’alcalde. D’aquesta manera i tal com va afirmar la responsable de Política d’Acció Interior del Consell per la República, Aurora Madaula, “amb l’IDR el ciutadà podrà fer ús dels serveis municipals com una passa més cap a la desconnexió amb l’estat espanyol”.

Ús institucional per primera vegada d’una ID del Consell per la República

Aquesta és la primera vegada que el Consell per la República firma un conveni amb un ajuntament d’un poble. És per això, que Madaula va dir que “per primer cop es podrà fer servir de manera institucional l’IRD”. A més, la responsable de Política i Acció va afegir que “la IDR representa els valors que volem: democràcia directa, transparència, seguretat i noves tecnologies. Una nova República que representi els valors del segle XXI”.

El conseller d’Acció Econòmica i secretari del Govern del Consell, Guillem Fuster, confia que aquest pla pilot faci que altres ajuntaments es mostrin interessats a adherir-s’hi amb l’objectiu de culminar “el que vam començar l’1-O”. Fuster va destacar també el blindatge de seguretat amb què compta el Consell a l’hora de fer ús de la ID Republicana: un sistema de Blockchain i la doble validació.