Torres de Segre, primer ajuntament amb conveni amb el Consell per la República

Torres de Segre s’ha convertit en el primer ajuntament català en firmar un conveni de col·laboració amb el Consell per la República. L’objectiu principal de la iniciativa és impulsar una Identitat Digital (ID) catalana i apostar per una contractació pública “coherent” amb el que defensa l’independentisme. Així ho ha explicat aquest divendres, el conseller responsable d’acció econòmica del Consell de la República, Guillem Fuster. L’adhesió al conveni s’ha firmat amb els vots a favor dels 6 regidors de Junts i els 2 d’ERC, tot i el vot en contra dels 3 regidors del PSC.

Els regidors de Torres de Segre que han votat favorablement al conveni de col·laboració amb el Consell de la República, juntament amb els consellers del Consell, Aurora Madaula i Guillem Fuster / ACN

Durant el ple municipal del poble de Torres de Segre, de Segrià s’ha votat i aprovat l’adhesió de l’ajuntament al conveni del Consell per la República. Bàsicament, el projecte es basa en implementar l’ús de la Identitat Digital Republicana per accedir a equipaments i serveis municipals de Torres de Segre, com ara les piscines, al pavelló municipal o activitats esportives, ha explicat l’alcalde. D’aquesta manera i tal com ha afirmat la responsable de Política d’Acció Interior del Consell per la República, Aurora Madaula, “amb l’IDR el ciutadà podrà fer ús dels serveis municipals com una passa més cap a la desconnexió amb l’estat espanyol”.

El primer conveni amb un ajuntament català

Aquesta és la primera vegada que el Consell per la República firma un conveni amb un ajuntament d’un poble. És per això, que Madaula “per primer cop es podrà fer servir de manera institucional l’IRD”. A més, la responsable de Política i Acció ha afegit “la IDR representa els valors que volem: democràcia directa, transparència, seguretat i noves tecnologies. Una nova República que representi els valors del segle XXI”.

El conseller d’Acció Econòmica i secretari del Govern del Consell, Guillem Fuster, confia que aquest pla pilot faci que altres ajuntaments es mostrin interessats a adherir-s’hi amb l’objectiu de culminar “el que vam començar l’1-O”. Fuster ha destacat també el blindatge de seguretat amb què compta el Consell a l’hora de fer ús de la ID Republicana: un sistema de Blockchain i la doble validació.