“Si no haguéssim vist irregularitats no hauríem arribat tan lluny a la investigació”. Amb aquesta contundència s’ha expressat el director de l’Oficina Antifrau de Catalunya, Josep Tomàs Salàs, als passadissos del Parlament sobre l’expedient obert que té l’organisme de prevenció pel cas DGAIA. En concret, sobre les places fantasma en pisos tutelats de l’antiga Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA) i que Antifrau va conèixer a través d’un testimoni protegit. Tomàs Salàs ha assenyalat que la previsió és tancar l’expedient abans de final d’any per no “decebre” els que esperen els resultats de les perquisicions. De fet, aquesta informació s’haurà d’aportar a les diligències judicials obertes arran de dues querelles a sengles jutjats de Barcelona.
Tot i això, el director d’Antifrau que ha comparegut a la comissió d’Afers Interdepartamentals del Parlament, no ha volgut avançar detalls de la investigació ni dels seus resultats, més aviat ha abaixat les expectatives “excessives sobre el resultats”. De fet, Tomàs Salàs insisteix que altres organismes i institucions ja han analitzat la gestió de la DGAIA. Al capdavall, Tomàs Salàs, ha emfatisat que la investigació de la seva oficina està concentrada en “en les qüestions concretes denunciades per una persona protegida per l’Oficina, relacionades amb unes dates concretes i persones específiques”. De fet, la concreció se situa a la demarcació de Girona i a través de l’empresa Resilis.
Dos expedients
Els casos que ha investigat Antifrau es refereixen a dos expedients. Un primer, referent al control de les ajudes econòmiques, es va tancar abans de l’estiu. Antifrau no hi va detectar possibles delictes o frau, però va advertir que calia comprovar si s’havien complert els contractes amb les entitats col·laboradores i si l’Administració havia fet un seguiment adequat de les prestacions. És a dir que cobraven sense tenir les condicions per poder accedir a les prestacions. L’organisme va traslladar la documentació a la Fiscalia Anticorrupció, que, segons Tomàs Sales ha obert diligències, sense que encara hagi transcendit si s’han judicialitzat.
Un segon expedient, que és el que encara continua obert i que s’espera tancar en dos mesos a tot estirar, examina les anomenades places fantasma’ Es tracta de possibles casos en què entitats haurien cobrat de la Generalitat per allotjar joves que en realitat no rebien el servei a través dels pisos concertats. En concret, tres extreballadors van denunciar que una entitat cobrava a la Generalitat com si els habitatges estiguessin plens, tot i tenir places buides.