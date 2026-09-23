L’Associació Guardianes de la Inocencia, una organització sense ànim de lucre dedicada a la protecció dels drets dels infants i la lluita contra l’abús infantil, va presentar una querella pel cas DGAIA al Jutjat d’Instrucció de Barcelona el juliol de 2025. En concret, pel cas d’una menor de 12 anys que, tot i estar sota la tutela de la DGAIA, va ser víctima d’una xarxa de pederàstia. La querella també es presentava per les irregularitats que va denunciar la Sindicatura de Comptes i que fa mesos que investiga l’Oficina Antifrau.
Més d’un any després, la jutgessa titular del Tribunal d’Instància 1 de Barcelona ha dictat finalment una resolució, amb data 2 de setembre però comunicada aquest dilluns als querellants, amb què admet a tràmit la querella, que porta la signatura del lletrat Octavio Candela Palacios en nom de Julián Peribañez, representant legal de l’associació. Un escrit que es dirigeix contra dos exconsellers, secretaris generals i responsables del Departament de Drets Socials dels darrers anys. La querella no ha tingut un camí fàcil, amb el benentès que va requerir un aclariment dels delictes atribuïts als denunciats, així com la recerca de fons per pagar la fiança.
Diversos delictes
La querella apunta als exconsellers Chakir El Homrani i Violant Cervera, l’exsecretari general Josep Ginesta, l’ex directora general d’Atenció a la Infància i l’Adolescència Ester Cabanes, i tots aquells responsables polítics i funcionaris que hi tinguessin alguna responsabilitat. Els delictes que planteja la querella són els de prevaricació, negligència i omissió del deure de protecció. Tot, en el marc de la noia de 12 anys víctima de la xarxa de pederàstia, a més de les irregularitats en la gestió de prestacions econòmiques per a joves extutelats per part del Servei d’Avaluació i Suport al Postacolliment (SEVAP) de Girona.
L’admissió d’aquesta querella pràcticament és coetània amb la resolució de l’Audiència de Barcelona que obligava el tribunal d’instrucció a admetre a tràmit la querella que va presentar Acció Cassandra només pels delictes de malversació i prevaricació, després que el jutge hagués desestimat inicialment obrir diligències. Ara, Guardianes de la Inocencia té un termini de sis dies per aportar les dades de la menor per tal que el departament de Drets Socials lliuri al jutjat l’expedient administratiu.