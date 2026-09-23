La Asociación Guardianes de la Inocencia, una organización sin ánimo de lucro dedicada a la protección de los derechos de los niños y la lucha contra el abuso infantil, presentó una querella por el caso DGAIA en el Juzgado de Instrucción de Barcelona en julio de 2025. En concreto, por el caso de una menor de 12 años que, a pesar de estar bajo la tutela de la DGAIA, fue víctima de una red de pederastia. La querella también se presentaba por las irregularidades que denunció la Sindicatura de Cuentas y que desde hace meses investiga la Oficina Antifraude.

Más de un año después, la jueza titular del Tribunal de Instancia 1 de Barcelona ha dictado finalmente una resolución, con fecha 2 de septiembre pero comunicada este lunes a los querellantes, con la que admite a trámite la querella, que lleva la firma del letrado Octavio Candela Palacios en nombre de Julián Peribañez, representante legal de la asociación. Un escrito que se dirige contra dos exconsejeros, secretarios generales y responsables del Departamento de Derechos Sociales de los últimos años. La querella no ha tenido un camino fácil, teniendo en cuenta que requirió un esclarecimiento de los delitos atribuidos a los denunciados, así como la búsqueda de fondos para pagar la fianza.

Ciutat de la Justícia de Barcelona, dependencias judiciales, juzgados / Mireia Comas

Diversos delitos

La querella apunta a los exconsejeros Chakir El Homrani y Violant Cervera, el exsecretario general Josep Ginesta, la exdirectora general de Atención a la Infancia y la Adolescencia Ester Cabanes, y todos aquellos responsables políticos y funcionarios que tuvieran alguna responsabilidad. Los delitos que plantea la querella son los de prevaricación, negligencia y omisión del deber de protección. Todo, en el marco de la niña de 12 años víctima de la red de pederastia, además de las irregularidades en la gestión de prestaciones económicas para jóvenes extutelados por parte del Servicio de Evaluación y Apoyo al Postacogimiento (SEVAP) de Girona.

La admisión de esta querella prácticamente coincide con la resolución de la Audiencia de Barcelona que obligaba al tribunal de instrucción a admitir a trámite la querella que presentó Acción Cassandra solo por los delitos de malversación y prevaricación, después de que el juez hubiera desestimado inicialmente abrir diligencias. Ahora, Guardianes de la Inocencia tiene un plazo de seis días para aportar los datos de la menor para que el departamento de Derechos Sociales entregue al juzgado el expediente administrativo.