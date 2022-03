Russos a Catalunya contra la “guerra del règim de Putin”

Alguns membres de la comunitat russa a Catalunya critiquen sense embuts l’acció militar de Vladímir Putin a Ucraïna. Alguns la titllen de “desastre”, altres “d’incomprensible”, i tots apunten l’efecte de la propaganda i mostren un punt intens de tristesa. N’hi ha que fins i tot albiren un cop d’estat al Kremlin, fonamental per als oligarques per tal d’aturar la crisi econòmica que pot comportar la contesa militar. Altres veuen més possible un “canvi de règim” però sobretot causat pels mateixos russos.

Un dels que abona aquesta darrera tesi és l’Oleg, un rus establert a Catalunya des de fa quinze anys. “Sincerament, com a rus, dic ben alt que la situació és una atrocitat el que està passant”, exclama. L’Oleg no amaga la seva indignació, en conversa amb El Món, i remarca que l’exèrcit rus està començant a atacar zones residencials. “Això ja no és un conflicte, és un crim”, afegeix. En aquest marc, conclou que l’esfondrament econòmic que pot comportar la guerra a Ucraïna pot tenir un efecte bumerang contra Putin. “Si els oligarques, que el mantenen al poder, veuen perillar la seva economia, faran un cop d’estat”, albira. De tota manera, avisa que Putin té fidels entre els militars, si no, no hauria llançat l’amenaça de les armes nuclears. “Hi ha gent disposada a estar fins al final amb un maníac!”, afirma.

Mentides i propaganda, la causa

L’Alexandra, una russa que fa dos anys que viu a Catalunya, es mostra força indignada. De fet, aquest migdia participava a la concentració en suport d’Ucraïna a la plaça Catalunya de Barcelona. Amb una pancarta on s’hi llegia “Soc russa, Putin ha robat la meva pàtria i la meva identitat”, carregava contra la política de l’inquilí del Kremlin. “La gent a Rússia no sap distingir les mentides de la propaganda governamental, o fins i tot, poden sospitar que són veritats exagerades, però donen per fet les barbaritats que expliquen dels ucraïnesos”, comenta l’Alexandra.

Una ciutadana russa crítica amb la guerra, a la concentracuó contra la guerra d’Ucraïna d’aquest dilluns a la plaça Catalunya/Quico Sallés

Com a exemple, posa la seva mare, amb qui enraona pràcticament cada dia. “La meva mare només s’informa a través de la televisió russa, per això té una visió distorsionada del que està passant”, apunta. Mentre asseu el seu fill de 5 anys al cotxet, l’Alexandra explica la seva tesi sobre la invasió russa. “Hi ha gent a Rússia que ja comença a adonar-se de la propaganda i les mentides de Putin i el seu règim”, subratlla. Ara bé, també addueix que “tenen por”. En tot cas, l’Alexandra critica la intervenció russa, que qualifica “d’incomprensible”.

La mateixa opinió la comparteix l’Alla, una russa que viu a Catalunya des del 2016. “El nivell de mentides i propaganda ha anat in crescendo durant els 22 anys de Putin al Kremlin”, sentencia l’Alla. “Ha preparat la terra”, argüeix. Segons relata, la seva família a Rússia li explica que “no es pot mencionar la paraula guerra als mitjans oficials” però tampoc en la vida “civil”. De fet, s’han d’utilitzar termes com “operació especial” o “desnazificació”. “Els professors han rebut un manual sobre com han d’explicar el conflicte”, ressalta. L’Alla també té “l’esperança”, com l’Oleg, que les sancions econòmiques facin el seu efecte. “Seria genial, la caiguda del ruble ha posat nerviosos molts oligarques”, incideix. “A Rússia tenim una dita: el peix sempre es comença a podrir pel cap, aviam si es compleix”, espera l’Alla.

“Una guerra de Putin, no de Rússia”

En la mateixa línia s’expressa l’Arseni, un rus que fa set anys i mig que viu i treballa a Catalunya. “La propaganda és la clau”, indica. Es mostra “indignat” i “avergonyit” i en certa manera “se sent culpable com a rus de tenir Putin com a dirigent”. “Hi ha una enorme quantitat de gent que es creu les mentides dels mitjans russos”, al·lega. En aquest sentit, destaca que l’aparell de l’estat rus porta molt temps acusant Ucraïna de ser un país “ple de nazis i feixistes, que fan un veritable genocidi amb els russos, com a la regió de Dombass”. “Això són sopars de duro! Falòrnies!”, expressa seriós. “Jo he estat a Ucraïna i no hi ha res més lluny de la realitat”, insisteix. “El que em preocupa és que hi hagi certa esquerra espanyola i catalana que compra aquest relat de les mentides de Putin”, retreu l’Arseni.

En aquest marc, lamenta que segurament no podrà tornar a Rússia en molt de temps per por a represàlies per les seves declaracions. Arseni també coincideix amb l’Oleg i l’Alla que el problema econòmic se li pot girar en contra. “Tenim entès que els oligarques ja l’estan advertint que l’economia s’ha de protegir”, raona.

Una de les veus consultades per El Món és Ivan Pustovalov, president de l’associó d’emigrants russos Russia Tomorrow, un nom triat en contraposició del mitjà oficialista rus Russia Today. Pustovalov vol deixar clar que “no és una guerra de Rússia, sinó una guerra del règim de Putin”. “Hi ha molta obscuritat, hi ha molta gent a Rússia que no sap què està passant, han prohibit utilitzar el terme guerra i només parlen d’una Ucraïna governada per nazis, feixistes i d’un govern titella dels EUA”, referma.

L’Ivan considera que “Putin viu en un món d’il·lusions i se les ha cregut”. “De fet, es pensava que en dos dies ho tindria tot fet… i no és així”, comenta. En aquest marc, recorda que no és “racional”. “És un gran error no veure la unitat de la comunitat internacional, de la solidaritat amb Ucraïna”, apunta. Ara bé, l’Ivan no veu amb optimisme una revolta dels oligarques si hi ha una patacada de l’economia. “L’únic que pot canviar el règim de Putin és la gent, tot depèn del poble rus”, conclou.

Rètols contra Putin en una concentració a la plaça Catalunya de la comunitat ucraïnesa contra la guerra/Quico Sallés

Per la seva banda, Alexander Dmitrenko, un rus amb família ucraïnesa, i acusat d’espia de Putin pels serveis secrets espanyols, també es posa les mans al cap. “No s’hauria d’haver arribat aquí”, assevera. “No sabem què ha passat, si hi ha hagut una provocació, un fet concret, estem absolutament desinformats”, critica. “Les notícies són propaganda i expliquen coses que no responen a la realitat”, indica. En aquest marc, Alexander recorda que ell és rus però té família ucraïnesa, el seu avi era d’Odessa. “És com interferir en una discussió familiar”, reflexiona. De tota manera, es mostra esperançat en el resultats que puguin tenir les sancions internacionals que poden castigar durament l’economia russa.

De pare ucraïnès i mare russa

“Tinc el cor trencat”, clama l’Anna, una noia de pare ucraïnès i mare russa que fa 9 mesos que viu a Catalunya. “Només faig que telefonar a la meva família i la meva gent per veure si està viva o no, no puc dormir per la nit”, detalla amb veu afligida. L’Anna creu que ningú pensava en una guerra amb Rússia, però després de la guerra de Crimea tot era possible. “Putin, però, no s’esperava que els ucraïnesos fossin tan forts i units, som més lliures. A Rússia, en canvi, tenen por”, emfatitza l’Anna.

Les dues comunitats, la russa i la ucraïnesa vivien amb certa relativa a Catalunya i, de moment, no s’ha registrat cap aldarull. De fet, la setmana passada dos músics, un de cada nacionalitat, que toquen junts en un grup a Catalunya van fer un petit parlament abans d’una actuació en què Mijail va dir que s’avergonyia de ser rus. Ara bé, a les manifestacions els ucraïnesos comencen a demanar als russos que volen mostrar la seva solidaritat i rebuig a la guerra que no brandin la bandera russa. Sí, però, que els deixen mostrar rètols on s’identifiquen com a russos contraris a la guerra.