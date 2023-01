Putin ordena un alto el foc a Ucraïna entre el 6 i 7 de gener

El president rus, Vladímir Putin, ha ordenat aquest dijous a les seves tropes aplicar un alto el foc de 36 hores de durada a Ucraïna amb motiu del Nadal Ortodox, el 6 i 7 de gener. Segons una nota de la Presidència russa, aquesta decisió es pren després que el patriarca Kirill, el màxim representant de l’església ortodoxa, ho sol·licités. Així, i per primera vegada des que va començar el conflicte el febrer de 2022, Putin ha decidit establir aquesta treva que començarà a partir de les 12 hores del migdia de Moscou d’aquest divendres a tota la línia del front a Ucraïna.

Vladímir Putin ordena un alto el foc de 36 hores a Ucraïna | Europa Press

36 hores d’alto el foc

En el comunicat, el Kremlin ha escrit: “Tenint en compte la sol·licitud de patriarca Kirill, demano al ministre de Defensa, Sergei Shoigu, que posi en marxa un alto el foc a tota la línia del front el 6 de gener a partir de les 12.00 hores (hora local)”.

Així doncs, en menys d’un dia entrarà en vigor aquesta treva que s’allargarà fins a la mitjanit del 8 de gener. Putin també ha informat que ha pres aquesta decisió “tenint en compte el gran nombre de ciutadans que professa la religió ortodoxa i que viuen en les zones de combat”.

“Jo, Kirill, patriarca de Moscou i tota Rússia, crido a totes les parts involucrades en aquest conflicte un alto el foc i establir una treva per Nadal”, demanava el màxim representant de l’església ortodoxa hores abans d’aquest anunci de Putin per tal que els fidels poguessin celebrar la festivitat.

Resistir la “guerra de desgast”

Fa dos dies, el president d’Ucraïna, Volodímir Zelenski, assegurava que el país es prepara per resistir la “guerra de desgast” que Rússia planeja per compensar la falta d’avenços en el camp de batalla. En els últims mesos, les tropes ucraïneses han pogut recuperar milers de quilòmetres quadrats de territori ocupat, però ara arriba un hivern que es presenta complicat per tots dos bàndols, que hauran de lluitar contra el fred i la falta de subministraments. Putin vol aprofitar aquesta situació per castigar la població civil d’Ucraïna amb atacs massius.

L’alto el foc anunciat aquest dijous per Putin arriba en un moment de crítiques internes per l’atac ucraïnès de la nit de Cap d’Any a Makíivka que va deixar desenes de soldats russos morts. Defensa ha assenyalat cap enfora i ha culpat els homes d’aquesta base militar per deixar-se geolocalitzar a través dels telèfons mòbils i els fa responsables de l’atac més mortífer per part d’Ucraïna. Segons Rússia, han mort 89 persones, però Kíiv assegura que l’atac va provocar més de 400 morts.