Almenys vuit ferits en un nou atac rus amb míssils balístics a Kíiv

L’ofensiva russa contra Ucraïna no s’atura. Les tropes del país comandat per Vladímir Putin han llançat durant la matinada d’aquest dissabte un nou atac amb míssils balístics que ha deixat almenys vuit ferits a Kíiv. Així ho han confirmat l’alcalde de la capital ucraïnesa, Vitali Klitschko, que ha precisat que tres dels afectats es troben encara hospitalitzats per les ferides sofertes. El mateix atac també ha provocat múltiples incendis en diferents punts de la riba esquerra del riu Dniéper, afectant diversos edificis. Les explosions han destruït finestres, vehicles i han obert un cràter al pati d’un bloc de pisos, mentre que una llar d’infants ha sofert danys estructurals.
Just uns instants abans de les detonacions, les forces aèries ucraïneses havien emès una alerta a la ciutadania davant la imminent arribada dels míssils balístics russos a la capital, activant-se les sirenes antiaèries en tot el país davant la possibilitat de nous atacs. Cal recordar que aquest incident té lloc només tres dies després de l’ofensiva russa que aquest dimecres va aconseguir prendre el control de diverses infraestructures energètiques en diferents ciutats ucraïneses, deixant sis morts i 44 ferits, inclosos dos morts i 29 ferits a Kíev. En les darreres setmanes, Moscou sembla haver intensificat els bombardejos contra la xarxa energètica ucraïnesa precisament per la proximitat de la temporada d’hivern. Davant un escenari que es planteja especialment preocupant, Klitschko ha advertit recentment en declaracions recollides per diversos mitjans que la capital ucraïnesa s’està preparant per a un dels hiverns “més difícils” des de l’inici de la invasió russa a gran escala.
Interceptats 121 drons ucraïnesos
Per la seva banda, les autoritats russes han informat aquest dissabte que durant la matinada s’han interceptat un total de 121 drons que pertanyerien a les forces armades ucraïneses mentre sobrevolaven diverses regions del país, però sobretot la zona de Rostov. Així ho ha assenyalat el Ministeri de Defensa rus en un comunicat compartit a través de les xarxes socials: “Durant la nit d’ahir, els sistemes d’alerta de defensa aèria van interceptar i van destruir 121 vehicles aeris no tripulats d’ala fixa ucraïnesos: 20 sobre la regió de Rostov; 19 sobre la regió de Volgogrado; 17 sobre la regió de Bryansk; dotze sobre la regió de Kaluga; onze sobre la regió de Smolensk; nou sobre la regió de Belgorod; nou sobre la regió de Moscou, inclosos set vehicles aeris no tripulats que volaven cap a Moscou”.