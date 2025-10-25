Al menos ocho heridos en un nuevo ataque ruso con misiles balísticos en Kíiv

La ofensiva rusa contra Ucrania no se detiene. Las tropas del país comandado por Vladímir Putin han lanzado durante la madrugada de este sábado un nuevo ataque con misiles balísticos que ha dejado al menos ocho heridos en Kíiv. Así lo ha confirmado el alcalde de la capital ucraniana, Vitali Klitschko, quien ha precisado que tres de los afectados se encuentran todavía hospitalizados por las heridas sufridas. El mismo ataque también ha provocado múltiples incendios en diferentes puntos de la ribera izquierda del río Dniéper, afectando varios edificios. Las explosiones han destruido ventanas, vehículos y han abierto un cráter en el patio de un bloque de pisos, mientras que una guardería ha sufrido daños estructurales.

Justo unos instantes antes de las detonaciones, las fuerzas aéreas ucranianas habían emitido una alerta a la ciudadanía ante la inminente llegada de los misiles balísticos rusos a la capital, activándose las sirenas antiaéreas en todo el país ante la posibilidad de nuevos ataques. Cabe recordar que este incidente tiene lugar solo tres días después de la ofensiva rusa que este miércoles logró tomar el control de varias infraestructuras energéticas en diferentes ciudades ucranianas, dejando seis muertos y 44 heridos, incluidos dos muertos y 29 heridos en Kíiv. En las últimas semanas, Moscú parece haber intensificado los bombardeos contra la red energética ucraniana precisamente por la proximidad de la temporada de invierno. Ante un escenario que se plantea especialmente preocupante, Klitschko ha advertido recientemente en declaraciones recogidas por diversos medios que la capital ucraniana se está preparando para uno de los inviernos «más difíciles» desde el inicio de la invasión rusa a gran escala.

Un soldado ucraniano custodia un hospital infantil de Kíiv bombardeado por Rusia / Europa Press/Contacto/Yuliia Ovsiannikova

Interceptados 121 drones ucranianos

Por su parte, las autoridades rusas han informado este sábado que durante la madrugada se han interceptado un total de 121 drones que pertenecerían a las fuerzas armadas ucranianas mientras sobrevolaban varias regiones del país, pero sobre todo la zona de Rostov. Así lo ha señalado el Ministerio de Defensa ruso en un comunicado compartido a través de las redes sociales: «Durante la noche de ayer, los sistemas de alerta de defensa aérea interceptaron y destruyeron 121 vehículos aéreos no tripulados de ala fija ucranianos: 20 sobre la región de Rostov; 19 sobre la región de Volgogrado; 17 sobre la región de Bryansk; doce sobre la región de Kaluga; once sobre la región de Smolensk; nueve sobre la región de Belgorod; nueve sobre la región de Moscú, incluidos siete vehículos aéreos no tripulados que volaban hacia Moscú».