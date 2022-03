L’ONU nomena un mediador per aconseguir “l’alto al foc” a Ucraïna

L’ONU ha nomenat a Martin Griffiths el mediador oficial de la guerra entre Ucraïna i Rússia. Griffiths és el secretari general adjunt de l’ONU pels Assumptes Humanitaris. De fet, el mateix secretari general de l’organització mundial, António Guterres ha explicat que l’objectiu principal d’aquest nomenament és aconseguir “l’alto al foc” a Ucraïna. En aquest sentit, l’ONU ha assegurat que és de vital importància aturar els bombardejos per poder protegir la població civil dels territoris més afectats.

En un comunicat aquest dilluns l’ONU ha fet públic el nom de la persona que han designat per portar les negociacions de pau entre Ucraïna i Rússia. En unes declaracions el secretari general de l’organització ha assegurat que el candidat serà una peça clau per aconseguir que les negociacions entre ambdós països siguin profitoses: “Avui anuncio que he demanat al nostre coordinador humanitari a nivell mundial que explori immediatament amb les parts implicades un possible acord per a un alto el foc humanitari a Ucraïna”, ha explicat Guterres en la roda de premsa.

Segons l’organització mundial, aconseguir la pau entre els dos països és un objectiu “polític”, però tal com ha descrit Guterres, el primer pas és demanar un alto al foc “per a permetre avanços en unes negociacions polítiques serioses per a aconseguir un acord de pau basat en els principis de la Carta de Nacions Unides”. En aquest sentit, el secretari general ha advertit que la situació és crítica. “Des de l’inici de la invasió russa, fa un mes, la guerra ha provocat la pèrdua de milers de vides; deu milions de desplaçats, principalment dones i nens; la destrucció sistemàtica d’infraestructures essencials i que s’hagin disparat els preus dels aliments i l’energia a nivell mundial”, ha lamentat Guterres.

Així doncs, amb aquest nomenament, l’ONU espera que les negociacions puguin arribar a bon port, ja que “això ha de parar”, ha dit el secretari general i també ha afegit que des de l’organització “faran tot el possible dins de les possibiltats que tenen” perquè la situació millori.