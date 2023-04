Itàlia declara l’estat d’emergència migratori durant sis mesos

El govern italià ha declarat en el Consell de Ministres d’aquest dimarts l’estat d’emergència al país per l’arribada de migrants. Una mesura sense precedents que estarà en vigor durant sis mesos i que dota de més poders a la presidenta Giorgia Meloni, que justifica la decisió assegurant que el país viu una crisi migratòria. Aquest estat d’excepció permetrà que l’executiu de la líder ultradretana pugui aplicar polítiques polèmiques contra els migrants com, per exemple, les identificacions exprés i les expulsions per la via ràpida de les persones en situació irregular.

La mesura aprova destinar cinc milions d’euros -provinents del Fons d’Emergències Nacionals- a les estructures estatals que permetran accelerar els processos d’acollida i d’expulsió. També permetrà reforçar les eines de repatriació i prendre decisions sobre l’expulsió de migrants que es trobin a Itàlia en una situació irregular.

La primera ministra d’Itàlia, Girogia Meloni, declara l’estat d’emergència migratori durant sis mesos | EP

3.000 rescats aquest cap de setmana

Al llarg d’aquest cap de setmana, la guàrdia costanera italiana ha rescatat uns 3.000 migrants al mar Mediterrani. El ministre de Protecció Civil i Polítiques Marines, Nello Musumeci; qui ha assegurat que l’arribada de migrants a Itàlia a través de rutes mediterrànies ha augmentat un 300% i, recuperant la petició del ministre de l’Interior, Matteo Piantedosi, ha portat la proposta de l’estat d’emergència migratori al Consell de Ministres aquesta tarda. “Permeteu-me ser clar: el problema no es pot resoldre. La solució només està vinculada a una intervenció conscient i responsable de la Unió Europea”, ha detallat Musumeci.

L’última vegada que el govern italià va decretar l’estat d’emergència -una mesura que permet prendre decisions excepcionals sense passar pel Parlament- va ser per la pandèmia de la Covid-19. Ara, però, Meloni obre una bretxa legal que li dona llum verda per prendre decisions que, fins ara, no tenia poder per prendre-las.