Condemnat a cadena perpètua l’únic terrorista viu de l’atemptat de Bataclan

Set anys i deu mesos de judici és el que ha calgut perquè l’únic terrorista supervivent de l’atemptat a la sala Bataclan, Salah Abdeslam, hagi estat condemnat. Aquest dimecres la justícia francesa l’ha sentenciat a cadena perpètua. Els atacs a aquesta sala parisina es van perpetrar el 13 de novembre del 2015 i, juntament amb altres atacs simultanis, van causar la mort de 130 persones. També van deixar centenars de persones ferides.

Aquesta pena, la reclusió perpètua irreductible, va entrar en vigor a França el 1994 i s’ha aplicat molt poques vegades. Aquest judici en concret ha durat deu mesos. Els magistrats han considerat els atacs simultanis com un tot, raó per la qual han condemnat Abdeslam a la pena màxima del codi penal francès. Abdeslam, però, no va estar present en els atacs de Bataclan, tot i que va participar, segons la justícia, en “conspiració per cometre un acte terrorista” i va cometre un delicte d’intent d’assassinat d’un agent de policia. A banda d’aquest terrorista, la justícia francesa ha condemnat vint persones més a penes a partir de dos anys de presó.

La fiscal diu que Abdeslam no s’ha penedit

D’aquesta manera, s’ha complert amb la sol·licitud de la Fiscalia, que a principis de juny ja va demanar aplicar la pena més dura contemplada al codi penal francès. Tant Abdeslam com la seva defensa es van oposar a aquesta demanda de la fiscalia al·legant que això era una “pena de mort social”. La fiscal, però, han assenyalat que “malgrat les seves llàgrimes, impregnat d’ideologia, s’ha mostrat incapaç d’expressar remordiment”. Abdeslam, ha dit, “està lluny d’haver mostrat un abandó d’aquesta servitud voluntària”.

El canvi d’actitud, però, sí que s’ha notat al llarg dels deu mesos de judici. Al començament el terrorista es presentava com un “combatent d’Estat Islàmic”, mentre que aquest dilluns, en l’últim dia de judici, va dir que no era cap assassí. “No soc un assassí. Si em condemneu per assassinat, cometreu una injustícia”, va assegurar Abdeslam, que va reconèixer “errors”.