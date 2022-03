Borrell demana baixar la calefacció: “Qui sí passa fred són els refugiats”

L’alt representant de la UE per a la Política Exterior, Josep Borrell, ha reiterat que cal baixar “una mica” la calefacció per estalviar gas i reduir la “dependència” de Rússia. Borrel ha acusat a la població de “prendre’s a broma” les seves recomanacions i la seva crida a abaixar el consum de gas. “Ho hem de fer cadascun de nosaltres baixant una mica el consum; perquè els que de veritat passen fred són els refugiats, que estan a deu graus sota zero i no tenen calefacció a casa ni aigua i han de beure dels circuits de calefacció”, ha sentenciat.

En un acte del PSC aquest dijous, Borrell també ha acusat Rússia de voler convertir Ucraïna “en la Síria d’Europa” i ha alertat que ara mateix “som al límit de l’equilibri nuclear”. D’altra banda, l’alt representant de la UE també ha dit que Europa ha de “despertar del somni còmode després de la Guerra Freda”. “Havíem allunyat tant la guerra del nostre cap que ens havíem arribat a pensar que això no passaria més, però ha tornat a passar”, ha dit. En aquest sentit, ha insistit que “no es pot donar cap excusa a Putin perquè comenci la 3a Guerra Mundial”. S’ha referit així, entre altres, a la possibilitat d’aplicar una zona d’exclusió aèria, opció que ell mateix ja havia rebutjat.

Borrell ha insistit que cal acabar amb la dependència energètica de Rússia, especialment del gas i del petroli. També ha subratllat que “s’ha trencat tabús” perquè gràcies als fons europeus s’ha pogut armar un tercer país que participa en una guerra on la UE “no participa”. “Nosaltres no estem en guerra amb Rússia, el que fem és ajudar en el que podem a Ucraïna dins dels límits“, ha insistit. En aquest sentit, ha reiterat que no es pot aplicar una zona d’exclusió aèria a Ucraïna perquè implicaria disparar tots els avions russos que la violessin.