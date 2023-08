MÉTEO| Canvi de temps: els llocs on plourà més i on podria nevar

Catalunya ha estat un autèntic forn durant tota aquesta setmana, però ahir ja es va notar una lleugera disminució de les temperatures i aquest cap de setmana, segons la predicció del Servei Meteorològic de Catalunya, estarà protagonitzat per les tempestes i un progressiu descens de la temperatura. Fins i tot hi ha la possibilitat de neu al Pirineu, per sobre dels 2.400 metres, de cara a diumenge. De fet, l’arribada d’aire fred i la calor que ha fet aquests dies seran ingredients clau per al desenvolupament de grans nuvolades de tempesta.

El dia ha començat amb núvols baixos repartits per la meitat sud del litoral, que han deixat quatre gotes, i seguirà amb una nuvolositat en augment per l’entrada de núvols alts i mitjans que arribaran des de l’oest. A la tarda els núvols seran més abundants arreu, i els ruixats començaran a ser més freqüents, i poden aparèixer en qualsevol punt del país, tot i que seran menys probables per Ponent.

Tempestes intenses amb calamarsa

Protecció ha activat l’alerta del pla Inuncat per les pluges d’aquest cap de setmana, que poden anar acompanyats de fenòmens de temps violent, especialment durant la matinada. Seran localment moderats o intensos i acompanyats de tempesta amb calamarsa. De fet, el Servei Meteorològic ha activat els avisos per intensitat i acumulació de pluja, per registres que poden superar els 100 mm en 24 hores en alguns casos.

Davallada de la temperatura

Aquest canvi de temps també provocarà una davallada de les temperatures amb valors que ja es poden considerar normalitzats per l’època de l’any. La màxima davallarà gairebé arreu, entre 6 i 8 graus cap al terç oest i al Pirineu, puntualment més cap al nord-est. Esperem valors màxims d’uns 33 a 34 graus en punts de Ponent, la Catalunya Central o l’interior de les Terres de l’Ebre, i valors d’entre 26 i 32 graus en general.

L’onada de calor extrema que travessa Catalunya provoca aglomeracions a la costa / EP

Desactivada l’alerta per calor intensa

Protecció Civil de la Generalitat ha desactivat aquest matí l’alerta del pla Procicat un cop finalitzat l’episodi de calor intensa sense que s’hagin registrat incidències destacades. Catalunya ha viscut una setmana de calor excepcionalment intensa, persistent i general entre el divendres 18 i el dijous 24 d’agost. La temperatura màxima ha superat els 40 graus durant 5 dies consecutius a sectors de l’interior i de la Ribera d’Ebre, així com a diversos trams del prelitoral el dimecres 23 d’agost. L’onada de calor es va caracteritzar també per temperatures molt elevades a la nit.

Rècord de temperatura mitjana

El 23 d’agost va ser el dia que la temperatura va tocar sostre a bona part del país, amb més de 43 graus de màxima a la vall de l’Ebre, i s’ha convertit en el dia amb una temperatura mitjana més alta mesurada al conjunt de Catalunya, superant el 18 de juliol d’enguany i el 28 de juny de 2019. L’Observatori de l’Ebre va registrar 43,6 graus, rècord absolut dels seus 118 anys de dades.

Les temperatures mínimes es van situar per sobre dels 25 graus a la nit a sectors del litoral i prelitoral i en indrets elevats de l’interior. La ciutat de Barcelona ha viscut dues nits amb mínimes de 28 a 30 graus i l’Observatori Fabra ha superat el rècord de temperatura mínima més alta dels seus 110 anys de dades, amb 29,5 graus el dimecres 23.