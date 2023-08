Enxampen dos catalans copiant en un examen del permís de conduir a La Rioja

La Guàrdia Civil, juntament amb la Prefectura Provincial de Trànsit a Logronyo (La Rioja), ha sancionat quatre persones, dues catalanes, que volien obtenir de manera fraudulenta l’autorització per conduir vehicles de motor. Les actuacions es van dur a terme durant les inspeccions rutinàries que realitzen agents del Grup de Recerca i Anàlisi (GIAT) de la Guàrdia Civil i examinadors de la Prefectura Provincial per evitar les suplantacions d’identitat i qualsevol mena d’irregularitat i il·legalitat mitjançant l’ús d’equips electrònics, com ara auriculars, mòbils i rellotges amb memòria, durant el desenvolupament dels exàmens.

El comportament dels implicats durant les proves va aixecar les sospites dels agents i examinadors, que van esperar a la finalització de la prova per dur a terme la seva identificació en una sala annexa a l’aula. Durant aquest procés es va poder constatar com aquestes quatre persones ocultaven a la roba i a l’oïda telèfons mòbils, receptors de senyal i audiòfons.

Els equips que portaven els quatre implicats a la prova estaven preparats perquè durant la realització de la prova no haguessin de parlar sinó únicament enfocar amb la càmera a la pantalla de l’ordinador i escoltar les respostes de l’examen que li comunicaven des de l’exterior per l’audiòfon.

Sancionades a La Rioja 4 persones per copiar a l’examen del permís de conduir / EP

No apte

Després de descobrir els infractors, es va procedir a l’aixecament de les corresponents actes d’intervenció del material electrònic que portaven. A més d’això, la Prefectura Provincial de Trànsit a la Rioja també els va declarar no aptes a l’examen per a l’obtenció del permís de conduir.

Les perquisicions han permès constatar que aquestes quatre persones, amb domicili a Barcelona, Girona, Navarra i la Rioja, haurien arribat a pagar entre 1.000 i 1.500 euros a les persones que els van subministrar els aparells electrònics per facilitar-los les respostes el dia dels exàmens. Per aquests motius, s’han tramitat les actes/denúncia corresponents que comporten una pena de multa de 500 euros.

Infracció molt greu

La nova Llei sobre Trànsit, Circulació de Vehicles de Motor i Seguretat Viària estableix que aquesta pràctica o col·laborar o assistir amb la utilització dels dispositius esmentats per a l’obtenció del permís de conduir és una infracció molt greu. A banda de la sanció econòmica, aquestes quatre persones no es podran presentar a les proves per a l’obtenció o la recuperació del permís o la llicència de conducció o una altra autorització administrativa per conduir en el termini de sis mesos.