Diputats de Junts propers a Borràs repliquen Magda Oranich

El sector més proper a la presidenta de Junts per Catalunya, Laura Borràs, ha replicat les paraules de la membre del Comitè de Garanties del partit Magda Oranich, que es va oposar “radicalment” al fet que una hipotètica llei d’amnistia que es pogués pactar amb el govern espanyol inclogui el cas de Laura Borràs, condemnada per irregularitats al capdavant de la Institució de les Lletres Catalanes. L’advocada, que va remarcar que feia les declaracions com a jurista, ho considera “una barbaritat” perquè es tracta d’una condemna per un “delicte comú”.

Aquestes declaracions d’Oranich a Catalunya Ràdio han rebut crítiques a la xarxa social X, anteriorment coneguda com a Twitter, per part de dirigents de Junts propers a Borràs com les diputades Aurora Madaula i Cristina Casol i el diputat Francesc de Dalmases. Tot i que l’expresidenta del Parlament no ha fet cap mena de pronunciament sobre l’anunci, Dalmases ha atribuït les paraules a “veus amargades, brutes, antigues, corcades i que divideixen“.

Hi ha veus amargades, brutes, antigues, corcades i que divideixen. Amb aquestes mai farem efectiu el mandat del 1r d’Octubre. Ignorem-les mentre lluitem per un futur net, nou i brillant de suma per la independència. — Francesc de Dalmases i Thió @JuntsXCat (@francescd) August 25, 2023

També ha manifestat que “amb aquestes mai farem efectiu el mandat del 1r d’Octubre” i ha demanat no fer cas de les paraules d’Oranich “mentre lluitem per un futur net, nou i brillant de suma per la independència”. La secretària segona del Parlament, Aurora Madaula, per la seva part, ha dit que “si parla com a jurista, jo ho faré com a historiadora: No pots viure del passat. El present marca el que dirà de tu el futur”. La diputada juntaire Cristina Casol també ha fet servir la mateixa fórmula que Madaula. “Si parla com a jurista, jo ho faré com a arquitecta: Construir sempre i no destruir contínuament per aversions personals“, ha sentenciat.

👉🏽 Si parla com a jurista, jo ho faré com a historiadora:



No pots viure del passat. El present marca el q dirà de tu el futur. https://t.co/Q735NLDZQC — Aurora Madaula 🎗 (@Aurora_Madaula) August 25, 2023

Els arguments de Junts per incloure Borràs en la llei d’amnistia

La portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, va recordar en una entrevista a l’ACN que la celebració d’un referèndum i posar sobre la taula una llei d’amnistia que doni cobertura a tothom, fins i tot Laura Borràs, són punts molt importants de la seva negociació. Sobre el segons punt que reclama en la negociació, va subratllar que ha de donar cobertura a “tota la ‘lawfare’ que fa referència al que entenem per procés, a totes les persones afectades per la injustícia espanyola”. I va deixar clar que “òbviament” Laura Borràs també n’ha de formar part, perquè “és víctima de la lawfare“.