A 206 km/h per un tram de 90

Els Mossos d’Esquadra han denunciat penalment aquest divendres un home de 36 anys per conduir una moto a 206 quilòmetres per hora en un tram de via limitat a 90. Els fets han tingut lloc aquest mateix matí, a les 7.20 hores concretament, en el moment que un control preventiu de velocitat que la policia havia muntat al punt quilomètric 9 de la C-13, a Alcoletge (Segrià), ha enxampat una motocicleta circulant a més del doble de la velocitat permesa. Al cap d’una estona, un cop localitzat, els agents de Trànsit han aturat el conductor i l’han denunciat com a presumpte autor d’un delicte contra la seguretat viària per circular a una velocitat penalment punible. Així doncs, l’home haurà de presentar-se davant del jutge en els pròxims dies.

Aquesta, però, no és la primera vegada que un motorista sobrepassa la velocitat d’aquesta manera aquesta setmana. Aquest mateix dimarts, la policia catalana també va denunciar penalment un home, de 44 anys, per circular a 205 quilòmetres per hora amb la seva motocicleta per la carretera C-14 a Oliola, a la Noguera. La policia de la Generalitat el va enxampar diumenge passat al migdia durant un control preventiu de velocitat que va establir al punt quilomètric 121,7 de la via, en un tram limitat a 90 quilòmetres per hora. En aquest cas, el conductor va ser citat per presentar-se el mateix dia davant el jutge d’instrucció en funcions de guàrdia de Balaguer.

Un cotxe dels Mossos d’Esquadra aparcat davant de la comissaria de Lleida / ACN

Accidents de trànsit

La conducció temerària per la qual han denunciat penalment dos conductors aquesta mateixa setmana és un dels motius que poden acabar desembocant en accidents a la carretera i provocar víctimes mortals. Fa quatre dies es va produir l’accident número 100 a la xarxa de vies interurbanes de Catalunya des que ha començat el 2023. Una persona va morir en un accident de trànsit a la carretera A-2 a l’altura d’Alcarràs (Segrià). Segons detallava el Servei Català de Trànsit, els Mossos d’Esquadra van rebre l’avís de l’accident a les 05:40 hores. Tan bon punt es van dirigir fins al lloc dels fets, els Mossos van posar en marxa una investigació per tal de determinar quins han estat els motius que van portar a col·lisionar dos camions, provocant que un acabés bolcat.