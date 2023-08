Els Bombers preveuen controlar l’incendi d’Arbúcies en les pròximes hores

Aquest divendres a la tarda ha començat a cremar un petit incendi a Arbúcies, a la Selva. El foc, però, ja està estabilitzat i les previsions són molt favorables. El cos de Bombers de la Generalitat ha donat per estabilitzat l’incendi a les 18 hores de la tarda, i confia, si la meteorologia ho permet, en tenir-lo totalment controlat en les pròximes hores. De fet, des del cos d’extinció d’incendis preveuen tenir el foc totalment sota control entre aquest divendres a la nit i dissabte al matí. És per això que en aquests moments hi continuen treballant un total de 27 dotacions, tant terrestres com aèries.

L’aparició de les flames ha posat en alarma a les autoritats, les quals han decidit confinar preventivament un càmping i tretze masies de la zona, tot i que han assegurat en tot moment que les persones que hi viuen no corrien perill. L’alcalde de la població, Pere Garriga, ha admès que han “patit molt”, sobretot les dues primeres hores de l’incendi: “A tocar d’aquí hi ha cases de pagès i gent que hi viu, si no s’hagués actuat amb tanta celeritat i el foc s’hauria escapat, se n’anava cap a la zona de les Guilleries”, assegura.

Un helicòpter dels Bombers a l’incendi d’Arbúcies / ACN

Ensurt a Arbúcies

L’avís del foc ha arribat a les 14.08 hores i els Bombers han treballat en un perímetre d’unes cinc hectàrees. El foc no ha avançat empès pel vent, sinó per l’orografia del terreny, segons asseguren des del cos. El cap del foc ha coronat un petit turó i la prioritat dels efectius d’extinció ha estat atacar el flanc dret, que ja feia recorregut descendent, perquè no s’encaixés en un barranc. El foc ha llençat alguns focus secundaris “de poca importància” i els efectius han revisat el perímetre per descartar noves ignicions. A l’incendi també hi han treballat les ADF de la federació de la Selva. El Servei Català de Trànsit (SCT) ha tallat la circulació per la carretera GI-543 en ambdós sentits entre els punts quilomètrics 1 i 11,5.