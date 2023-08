Una quarta part dels participants d’un programa de l’ONU provenen d’universitats catalanes

Onze joves talents provinents d’universitats catalanes participaran del programa de pràctiques internacionals de l’Acadèmia Regional de les Nacions Unides (RAUN). Aquest programa, en què hi participen 40 estudiants de màster i doctorat que volen iniciar una carrera internacional, permet als seleccionats realitzar projectes de recerca pràctics al llarg de 9 mesos en diferents organitzacions mundials de prestigi com ara l’Organització de les Nacions Unides (ONU), l’Organització per a la Seguretat i la Cooperació a Europa (OSCE) o el centre Ban Ki Moon. La secretària general del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC), Laura Román, ha afirmat que “la participació d’estudiants catalans en el programa RAUN posa de manifest l’excel·lència del nostre sistema de coneixement i ajuda a fomentar el talent de casa nostra”.

El prestigiós programa de la RAUN acull estudiants de les universitats catalanes gràcies a la col·laboració impulsada pel Departament de Recerca i Universitats, mitjançant el CIC, i la Delegació del Govern de Catalunya a l’Europa Central, amb seu a Viena, igual que l’Acadèmia Regional sobre les Nacions Unides. La col·laboració es va iniciar el 2021 i ha permès que, amb els participants d’aquest any, un total de 48 estudiants de Catalunya s’incorporin al programa de prestigi de la RAUN.

La secretària general del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC), Laura Román / Generalitat

En aquest sentit, la delegada del Govern a Europa Central, Krystyna Schreiber, ha remarcat que “Viena, on es troba la seu de la nostra Delegació, és un centre neuràlgic per a les organitzacions internacionals, per la qual cosa la Delegació posa en marxa i dona suport a cooperacions sostenibles amb agents internacionals que beneficien als ciutadans catalans i fomenten l’intercanvi internacional de talent”.

L’acord es va fer oficial el 2022, quan el Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat va signar un memoràndum d’entesa amb el director de l’Acadèmia Regional sobre les Nacions Unides (RAUN). Enguany, el seminari d’inauguració tindrà lloc el pròxim 18 de setembre a Barcelona, sota el títol “Gestió de crisi i resiliència: responent als futurs desafiaments globals”, i serà acollit per la Universitat Pompeu Fabra (UPF).

Estudiants de màster i doctorat

D’entre les 82 sol·licituds rebudes per l’edició d’enguany, 27 provenien d’universitats catalanes, i d’aquestes, 11 són les corresponents als estudiants catalans finalment seleccionats, en els quals hi ha 6 homes i 5 dones que estan cursant màsters (4) i programes de doctorat (7). Concretament, hi ha 3 estudiants de la Universitat de Barcelona (UB), 2 estudiants de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), 3 estudiants de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), 1 estudiant de la Universitat Ramon Llull (URL) i 2 estudiants de la Universitat de Girona (UdG). Les àrees temàtiques dels estudiants són molt variades, hi ha estudiants d’economia, ciències de la sostenibilitat, sociologia, arquitectura, ciències polítiques, comunicació, educació, biotecnologia, entre d’altres.