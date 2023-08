MÉTEO | “Perill màxim” a Osona per pedra, tornados i tempestes

Perill màxim a Osona pel temps violent. El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès aquest dissabte un avís per temps violent a Osona i al Ripollès. Segons l’alerta del Meteocat, el perill és “màxim” per forts vents, esclafits amb tornados, mànegues o pedra. Les pedregades seran molt perilloses perquè poden superar els dos centímetres de diàmetre. Fins a les 18 hores hi ha hagut precipitacions violentes al Ripollès, la Cerdanya i el nord del Berguedà. A Núria, per exemple, s’han superat els 43 litres per metre quadrat. A Queralbs s’ha produït una esllavissada que ha deixat atrapats diversos cotxes, però no consten ferits segons ha informat el cos de Bombers de la Generalitat. A Camprodon ha caigut pedra d’un diàmetre de 2 cm, a Sant Pau de Segúries entorn d’1,4 cm, a Manlleu entorn de 2 cm, a Roda de Ter entorn de 2,6 cm i a Sant Pere de Torelló hi ha hagut molta calamarsa.

La pedra que va caure el passat 30 d’agost

Desactivada l’alerta de calor

A més, Protecció Civil ha desactivat l’alerta del pla Procicat per la forta calor, un cop finalitzat l’episodi de calor molt intensa que va afectar sobretot la zona de Ponent. La Generalitat va destacar dijous en un comunicat que “arran d’aquesta alerta per calor molt intensa no s’han registrat incidències destacades”. Tot i així, les altes temperatures són molt altes aquests dies a pobles i ciutats del sud-oest de Catalunya, principalment a la Terra Alta i la Ribera d’Ebre. Per exemple, Vinebre ha arribat als 43 graus, el Masroig als 42,5 graus, Torroja del Priorat als 42 graus, Benissanet als 41,9 graus, Ascó als 41,1 graus i Tivissa als 41 graus. A les comarques de Lleida i a la Catalunya Central també s’han registrat temperatures superiors als 40 graus durant el cap de setmana.