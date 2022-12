Laura Escanes publica fotografies entre llàgrimes en el balanç d’un any dur

Laura Escanes ha viscut un 2022 molt intens en què s’ha separat de Risto Mejide, ha canviat de pis, ha gravat un programa de televisió i ha iniciat una nova relació sentimental amb Álvaro de Luna. Ella mateixa ha volgut fer un recopilatori dels millors i pitjors moments a través del seu perfil d’Instagram, en el que ha compartit fotos i vídeos inèdits que li serveixen per fer balanç.

El primer que ha volgut destacar és que la sorprèn recordar que va començar l’any amb moltes ganes, sobretot perquè li acabaven de confirmar que participaria a El Desafío d’Antena 3: “El gener vaig escriure això sobre un dels projectes més guais que he fet fins ara. I ara molt aviat, després d’un any, el podreu veure! Moltes ganes de començar”. El mes de febrer, en canvi, va haver de començar a fer-se proves abans d’una operació d’hemorroides molt dolorosa.

La situació personal que travessava no era bona, amb molts problemes de parella que havia de mantenir en secret perquè no volia revelar-los a través d’Instagram: “També ha estat un any en què la part personal no acompanyava la professional i ha estat molt dur. He treballat molt en mi, però el procés ha estat difícil”.

L’aniversari de Laura Escanes, un dels punts d’inflexió

La influencer barcelonina va publicar un munt de fotos de la festa d’aniversari en el seu moment. En totes elles se la veia d’allò més feliç, però ara assegura que no era tan maco com semblava: “Era el meu aniversari i encara que ho vaig celebrar envoltada de la meva família, no recordo que fos un bon dia. Ara amb la distància el recordo amb tristesa. Vaig encarregar-me jo mateixa el pastís d’aniversari (trist, però cert) i una mica més i me’l trec jo mateixa perquè bufés les espelmes. A Instagram tot això no es veu, és clar… Em fa ràbia aquesta pressió d’haver d’ensenyar que ets feliç perquè si et compares, tot són famílies felices i moments increïbles”.

Laura Escanes publica un vídeo inèdit del nou xicot i parla d’atacs d’ansietat

De setembre no ha volgut dir massa cosa, simplement ha demanat “passar el record d’aquell mes ràpid” perquè encara li faria mal recordar la separació de Risto. El que sí que ha volgut és compartir un vídeo posterior en què se la veu de viatge a Mèxic, adormida mentre el nou xicot la grava i riu en veure-la tan animada.

Poc després de saber-se que havia refet la seva vida sentimental després de la separació, Laura va acudir a la presentació del documental de Dulceida. Aquell dia, va mostrar-se forta davant les càmeres però reconeix que després va patir un fort atac d’ansietat: “Aquell dia vaig anar al photocall i vaig atendre la premsa. Vaig marxar d’allà amb un atac d’ansietat horrible després de les entrevistes. No vaig poder ni tan sols quedar-me a veure l’estrena”.

Un any que no ha estat gens fàcil per a ella, però que confia que quedi enrere i l’ajudi a afrontar el 2023 amb força i ganes de tirar endavant. De ben segur que els fans aplaudeixen que s’hagi obert així amb ells, un regal abans de Cap d’Any amb el que demostra que vol tornar a ser la Laura Escanes que no només publica fotografies maques i somrients.