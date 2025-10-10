Xavi Martínez, locutor de ràdio i del programa Xavifòrnia a Ràdio 4 ha fet saltar totes les alarmes amb la seva última publicació a les xarxes socials. El comunicador ha passat uns dies molt complicats després que el que semblava aparentment una grip comuna s’acabés convertint en una infecció que podria haver estat molt perillosa. Amb una imatge des de l’hospital, en el que ha estat ingressat els darrers, ha donat l’última hora d’aquest problema de salut que ha preocupat molt els seus seguidors.
Xavi Martínez comparteix el seu problema de salut
En una imatge en què se’l pot veure dins un llit de l’hospital, amb el polze cap amunt i la via posada al braç, el locutor de ràdio ha compartit l’última hora del seu problema de salut en un llarg comunicat a Instagram. “No cal forçar. Per molta feina o responsabilitats que hi hagi, per molt que creguem que s’arriba a tot… Al mínim dolor cal anar al metge”, comença el text que acompanya la publicació.
Però què és el que ha passat? El que en un principi semblava una grip normal, va convertir-se en un problema bastant seriós. “El que semblava que començava amb una grip típica i bronquitis, va arribar a convertir-se en una infecció bestial. Va evolucionar a un abscés periamigdalí i es va posar seriosa la cosa… El dolor era descomunal, però continuava forçant”, explica el periodista. Malgrat que es trobava malament i adolorit, va decidir que podia continuar i forçar una mica més la màquina.
“Fins que ja no vaig poder més i fins al punt d’ofegar-me al final. He estat ingressat tota la setmana a l’hospital i he pogut recuperar-me”, explica. De fet, els metges van avisar-lo que si trigava una mica més, l’ensurt hagués estat molt més gran. “La imatge del TAC impressionava per com estava ja obstruint les vies respiratòries. Per sort van pitjar la tecla, van poder drenar-lo, i la infecció ja està controlada”, exposa.
La lliçó que n’extreu
Ara, està descansant per a acabar de recuperar-se al 100%. Aquests dies ha necessitat aturar-se i el programa ha continuat endavant amb la seva companya, però de l’experiència n’ha extret una bona lliçó. “Ni podem amb tot ni és intel·ligent poder. De fet, és l’estupidesa més gran que es pot fer. I en el meu cas, una gran irresponsabilitat. Així que cal prioritzar-se… Continuem aprenent”, finalitza el comunicat. Ara per ara, sembla que ha superat aquest problema, però l’ensurt ha estat ben gran.