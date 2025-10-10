Xavi Martínez, locutor de radio y del programa Xavifòrnia en Ràdio 4 ha encendido todas las alarmas con su última publicación en las redes sociales. El comunicador ha pasado unos días muy complicados después de que lo que parecía aparentemente una gripe común acabara convirtiéndose en una infección que podría haber sido muy peligrosa. Con una imagen desde el hospital, en el que ha estado ingresado los últimos días, ha dado la última hora de este problema de salud que ha preocupado mucho a sus seguidores.

Xavi Martínez, ingresado en el hospital | Instagram

Xavi Martínez comparte su problema de salud

En una imagen en la que se le puede ver en una cama del hospital, con el pulgar hacia arriba y la vía puesta en el brazo, el locutor de radio ha compartido la última hora de su problema de salud en un largo comunicado en Instagram. «No hay que forzar. Por mucho trabajo o responsabilidades que haya, por mucho que creamos que se llega a todo… Al mínimo dolor hay que ir al médico», comienza el texto que acompaña la publicación.

¿Pero qué es lo que ha pasado? Lo que en un principio parecía una gripe normal, se convirtió en un problema bastante serio. «Lo que parecía que comenzaba con una gripe típica y bronquitis, llegó a convertirse en una infección brutal. Evolucionó a un absceso periamigdalino y la cosa se puso seria… El dolor era descomunal, pero continuaba forzando», explica el periodista. A pesar de que se encontraba mal y adolorido, decidió que podía continuar y forzar un poco más la máquina.

«Hasta que ya no pude más y hasta el punto de ahogarme al final. He estado ingresado toda la semana en el hospital y he podido recuperarme», explica. De hecho, los médicos le advirtieron que si tardaba un poco más, el susto hubiera sido mucho mayor. «La imagen del TAC impresionaba por cómo estaba ya obstruyendo las vías respiratorias. Por suerte apretaron la tecla, pudieron drenarlo, y la infección ya está controlada», expone.

La lección que extrae

Ahora, está descansando para terminar de recuperarse al 100%. Estos días ha necesitado detenerse y el programa ha continuado adelante con su compañera, pero de la experiencia ha extraído una buena lección. «Ni podemos con todo ni es inteligente poder. De hecho, es la mayor estupidez que se puede hacer. Y en mi caso, una gran irresponsabilidad. Así que hay que priorizarse… Continuamos aprendiendo», finaliza el comunicado. Por ahora, parece que ha superado este problema, pero el susto ha sido grande.