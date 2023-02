Isabel Preysler va rebre una carta desagradable de l’ex de Vargas Llosa

Isabel Preysler i Mario Vargas Llosa estan acaparant tots els focus des que anunciessin la seva ruptura. Pocs s’esperaven que les coses entre ells acabessin tan malament després d’una relació bastant hermètica. Tot el que no va filtrar-se durant aquests vuit anys s’està fent ara i d’una manera molt cridanera, tenint en compte que s’està parlant d’atacs de gelosia, discussions fortíssimes, negatives a passar per l’altar i cops de porta. L’últim que se sabia era que els fills de l’escriptor estaven “molt feliços” d’aquesta separació, ja que mai no els hauria agradat que sortís amb ella.

Quan s’està especulant que el Nobel hauria filtrat els motius del seu enuig amb Isabel Preysler en un escrit del 2020, ara se sap que la seva exparella també hauria intentat ficar el nas en la seva relació. La mare dels seus fills, a qui presumptament va enganyar amb la socialité, li hauria fet arribar una carta molt desagradable en la que li demanava que no fes públic que havia començat a sortir amb ell.

A més a més, hauria volgut advertir-la dels “perills” d’estar amb ell. Quin és el rerefons de tot això? Segons la informació que ha compartit la periodista Pilar Vidal a ABC, tindria l’esperança que Isabel Preysler i Vargas Llosa trenquessin i pogués reconciliar-se amb ell.

Mario Vargas Llosa s’ha retrobat amb l’exdona al Perú | Twitter

L’exdona de Mario Vargas Llosa volia reconciliar-se amb ell

Isabel Preysler hauria començat a veure que l’exdona trucava amb insistència a casa i li hauria recriminat a Mario: “La teva exdona no fa més que trucar”. No li agafaven el telèfon, així que la mare dels seus fills hauria enviat una carta dirigida cap a la nova parella de l’ex en la que li recomanava que no es fes il·lusions perquè ella no era la primera amant amb qui semblava que volia tenir una relació seriosa.

“Li va dir que hi havia hagut contínues infidelitats consentides en el seu matrimoni i que no es prengués seriosament les intencions del Nobel perquè creia que ella és un caprici més, que ell ho ha fet més vegades amb altres dones. Encara que el matrimoni semblés trencat, feia anys que estava trencat perquè ell tenia com a costum desaparèixer un mes amb una altra dona“. La carta no hauria tingut mai resposta i queda clar que no va fer cas a les seves advertències, però Isabel la té guardada segons el que li comenten les amigues d’Isabel.