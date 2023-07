Tamara Gorro pateix un accident de moto aquàtica: “No puc moure el coll”

Tamara Gorro ha patit un accident de moto aquàtica. Els seguidors de la influencer i presentadora s’ha preocupat molt en sentir-la que podria haver estat molt greu, tenint en compte l’abast de l’ensopegada. S’acaba de comprar una casa a Eivissa, la qual ha estrenat amb els dos fills que té amb Ezequiel Garay. Estava gaudint d’una estona d’esports a l’aigua quan, de sobte, queia i es tenia un xoc considerable: “Ha estat un incident heavy que m’ha generat molèsties i dolor“.

Ella mateixa ha explicat què ha passat a través del seu perfil d’Instagram: “He tingut un accident amb una moto d’aigua i ha estat fort. Mira que m’agraden i les agafo normalment, però em va fer un mal horrible… Em va rebentar. No podia moure el coll, ni la cama, ni el genoll. He estat fatal i ara he de fer rehabilitació”. Una de les tècniques que ha volgut provar és la crioteràpia, molt de moda entre les famoses, que consisteix en uns banys en aigües a temperatures extremadament baixes de fins a 125 sota zero per alleugerir els dolors musculars i cervicals que han experimentat.

La influencer Tamara Gorro adverteix dels perills de les activitats aquàtiques

Diu que ara està millor, però que ha arribat a patir molt per culpa d’aquest accident: “Jo no estava realitzant cap maniobra perillosa, simplement va venir una onada i l’aigua és com ciment. Ara estic bé, però he estat molt malament… La situació podria haver estat molt més greu, així que em sento agraïda per haver sortit de l’aigua gairebé il·lesa. Encara estic en ple procés de recuperació, per això”.

Tamara Gorro explica com es troba després de l’accident | Instagram

Aquest contratemps ha fet que s’adoni de la perillositat que té aquesta pràctica, el que li ha donat ales per advertir els seus seguidors: “Anar en moto aquàtica té riscos, així que us animo a anar amb compte perquè podeu fer-vos mal a vosaltres mateixos i també a altres persones que estiguin a l’aigua banyant-se. Això no és un joc. Amb les activitats d’aigua s’ha d’anar molt amb compte, així que si us plau no jugueu amb foc perquè pot ser perillós”.