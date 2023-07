Tamara Gorro sufre un accidente: «No puedo mover el cuello»

Tamara Gorro ha sufrido un accidente de moto de agua. Los seguidores de la influencer y presentadora se ha preocupado mucho al oírla que podría haber sido muy grave, teniendo en cuenta el alcance del golpe. Se acaba de comprar una casa en Ibiza, la que ha estrenado con los dos hijos que tiene con Ezequiel Garay. Estaba disfrutando de un rato de deportes al agua cuando, de repente, caía y se tenía un choque considerable: «Ha sido un incidente heavy que me ha generado molestias y dolor«.

Ella misma ha explicado qué ha pasado a través de su perfil de Instagram: «He tenido un accidente con una moto de agua y ha sido fuerte. Mira que me gustan y las cojo normalmente, pero me hizo un daño horrible… Me reventó . No podía mover el cuello, ni la pierna, ni la rodilla. He estado fatal y ahora tengo que hacer rehabilitación». Una de las técnicas que ha querido probar es la crioterapia, muy de moda entre las famosas, que consiste en unos baños en aguas a temperaturas extremadamente bajas de hasta 125 bajo cero para aligerar los dolores musculares y cervicales que han experimentado.

La influencer Tamara Gorro advierte de los peligros de las actividades acuáticas

Dice que ahora está mejor, pero que ha llegado a sufrir mucho por culpa de este accidente: «Yo no estaba realizando ninguna maniobra peligrosa, simplemente vino una ola y el agua es como cemento. Ahora estoy bien, pero he estado muy mal… La situación podría haber sido mucho más grave, así que me siento agradecida por haber salido del agua casi ilesa. Todavía estoy en pleno proceso de recuperación, por eso».

Tamara Gorro explica cómo se encuentra després del accidente | Instagram

Este contratiempo ha hecho que se dé cuenta de la peligrosidad que tiene esta práctica, lo que le ha dado alas para advertir sus seguidores: «Ir en moto de agua tiene riesgos, así que os animo a tener cuidado porque podéis haceros daño a vosotros mismos y también a otras personas que estén al agua bañándose. Esto no es un juego. Con las actividades de agua se tiene que ir mucho con cuenta, así que por favor no jugáis con fuego porque puede ser peligroso».