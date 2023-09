Tamara Falcó ha estat una de les protagonistes indiscutibles de la premsa del cor aquest estiu. Tothom parlava de la boda multitudinària amb Íñigo Onieva, el posterior viatge de noces superluxós i el tractament de fertilitat que han començat. Per tal d’aprofitar aquest boom mediàtic, la marquesa de Griñón ha acceptat la proposta de Joaquín i ha estat la convidada d’El novato d’aquest dijous. L’entrevista ha tingut de tot i els titulars sobre la seva vida privada s’han anat encadenant un darrere de l’altre.

En primer lloc, ha volgut ajudar el futbolista a aprendre formes i li ha fet una classe exprés de protocol. Després dels riures, Joaquín ha entrat a matar: “T’has arribat a casar, al final?”, preguntava amb sorna. I, a partir d’aquí, Tamara Falcó ha començat a donar molts detalls sobre la cerimònia i tot el procés d’organització de l’enllaç -el qual, cal recordar, va haver de ser suspès quan van enxampar el seu xicot fent petons a altres noies-.

Tamara Falcó i Íñigo Onieva s’han casat | Europa Press

Tamara Falcó va perdonar la infidelitat del seu promès, tot i que la seva gent més propera li deia que no ho fes. Ara ha explicat per què creu que va prendre aquesta decisió: “En un principi no em podia imaginar perdonant-lo perquè em va fer molt de mal. El perdó és un do, ve de Déu i és una cosa divina“.

“Ha estat difícil, però estic megacasada“, ha etzibat en un principi. Ha sorprès que no dugués posat l’anell de boda, per això, i ha hagut d’explicar quin era el motiu. Sorprenentment, no el duia perquè l’ha perdut: “Ara aquest que em veus és un recanvi temporal. L’altre em quedava una mica gran i em va caure… però sé que apareixerà”.

Tamara Falcó explica per què no duu l’anell de casada | Antena 3

Els mesos posteriors a la boda van estar plens de complicacions i ara n’ha explicat una altra: “Quatre dies abans de la cerimònia, el camió de missatgeria que duia les meves sabates de núvia es va incendiar. Estaven fets a mida i es van cremar, així que no les vam poder salvar. El primer que vaig pensar era que no volia que la premsa se n’assabentés, ja que realment semblava que havia patit un mal d’ull”. També va haver-hi un robatori a la furgoneta que duien les seves joies i és mítica l’anècdota que al sacerdot se li va incendiar la túnica enmig de la cerimònia per culpa d’una espelma, així que la llista de desgràcies que va envoltar la boda és ben llarga.

Sobre la boda en si va comentar-se molt que el seu germà Enrique Iglesias no acudís. Ella va dir, en el seu moment, que havia faltat a la boda perquè “és molt tímid” i no li agraden les multituds. La justificació no va convèncer a ningú, tenint en compte que el germanastre és cantant i és habitual veure’l oferir concerts amb milers de persones davant sense cap problema. Ara, ella ha insistit en què diu la veritat: “Enrique no va venir tampoc a les bodes dels meus altres germans, és la seva manera de ser. És capaç de cantar a concerts, però per a les seves coses necessita un grup molt petit. Em va enviar uns missatges preciosos abans i després, això sí”.

Tamara Falcó ha tret a la llum un defecte d’Isabel Preysler a El Hormiguero

Una mica abans de l’emissió d’aquesta entrevista, Tamara Falcó també apareixia a El Hormiguero. En aquesta intervenció en directe, la tertuliana sorprenia en treure a la llum un defecte de la seva mare. La marquesa està molt unida a Isabel Preysler, però això no impedeix que s’adoni de les coses estranyes que fa: “És molt perfeccionista amb ella mateixa i amb els altres, per aquest motiu i li costa dir coses maques“.

Isabel Preysler i Tamara Falcó sempre han estat molt unides | TVE

De fet, ha reconegut que amb ella mai no ha estat molt tendra: “M’estava quedant baixeta i recordo que em va portar al metge del creixement. Li va dir que m’examinés perquè creia que era una pena que em quedés baixeta perquè tenia una cara i un nas molt monos. És de les poques vegades que recordo que m’hagi dit coses maques”.