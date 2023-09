Tamara Falcó ha sido una de las protagonistas indiscutibles de la prensa del corazón este verano. Todo el mundo hablaba de la boda multitudinaria con Íñigo Onieva, el posterior viaje de boda superlujoso y el tratamiento de fertilidad que han empezado. Para aprovechar este boom mediático, la marquesa de Griñón ha aceptado la propuesta de Joaquín y ha sido la invitada de El novato de este jueves. La entrevista ha tenido de todo y los titulares sobre su vida privada se han ido encadenando uno detrás de otro.

En primer lugar, ha querido ayudar al futbolista a aprender formas y le ha hecho una clase exprés de protocolo. Después de las risas, Joaquín ha entrado a matar : «¿Te has llegado a casar, al final?», preguntaba con sorna. Y, a partir de aquí, Tamara Falcó ha empezado a dar muchos detalles sobre la ceremonia y todo el proceso de organización del enlace -el que, hay que recordar, tuvo que ser suspendido cuando pillaron a su novio dando besos a otras chicas-.

Tamara Falcó e Íñigo Onieva se han casado | Europa Press

Tamara Falcó perdonó la infidelidad de su prometido, a pesar de que su gente más próxima le decía que no lo hiciera. Ahora ha explicado por qué cree que tomó esta decisión: «En un principio no me podía imaginar perdonándolo porque me hizo mucho daño. El perdón es un don, viene de Dios y es una cosa divina«.

«Ha sido difícil, pero estoy megacasada «, ha espetado en un principio. Ha sorprendido que no llevara puesto el anillo de boda, por eso, y ha tenido que explicar cuál era el motivo. Sorprendentemente, no lo llevaba porque lo ha perdido: «Ahora este que me ves es un recambio temporal. El otro me quedaba un poco grande y se me cayó… pero sé que aparecerá».

Tamara Falcó explica por qué no lleva el anillo de casada | Antena 3

Los meses posteriores a la boda estuvieron llenos de complicaciones y ahora ha explicado otra: «Cuatro días antes de la ceremonia, el camión de mensajería que llevaba mis zapatos de novia se incendió. Estaban hechos a medida y se quemaron, así que no las pudimos salvar. Lo primero que pensé era que no quería que la prensa se enterara, ya que realmente parecía que había sufrido un mal de ojo». También hubo un robo a la furgoneta que llevaban sus joyas y es mítica la anécdota que al sacerdote se le incendió la túnica en medio de la ceremonia por culpa de una vela, así que la lista de desgracias que rodeó la boda es bien larga.

Sobre la boda en sí se comentó mucho que su hermano Enrique Iglesias no acudiera. Ella dijo, en su momento, que había faltado a la boda porque «es muy tímido» y no le gustan las multitudes. La justificación no convenció a nadie, teniendo en cuenta que el hermanastro es cantante y es habitual verlo ofrecer conciertos con miles de personas ante sin ningún problema. Ahora, ella ha insistido en que dice la verdad: «Enrique no vino tampoco a las bodas de mis otros hermanos, es su manera de ser. Es capaz de cantar a conciertos, pero para sus cosas necesita un grupo muy pequeño. Me envió unos mensajes preciosos antes y después, eso sí».

Tamara Falcó ha sacado a la luz un defecto de Isabel Preysler en El Hormiguero

Un poco antes de la emisión de esta entrevista, Tamara Falcó también aparecía en El Hormiguero . En esta intervención en directo, la tertuliana sorprendía al sacar a la luz un defecto de su madre. La marquesa está muy unida a Isabel Preysler, pero esto no impide que se dé cuenta de las cosas extrañas que hace: «Es muy perfeccionista con ella misma y con los otros, por este motivo y le cuesta decir cosas bonitas«.

Isabel Preysler y Tamara Falcó siempre han sido muy unidas | TVE