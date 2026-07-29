Miguel Bosé i Nacho Palau tenen una relació digna de muntanya russa. Després de viure 20 anys junts, en els quals van tenir quatre fills en comú -que han portat cua, per això, amb un judici molt controvertit per la custòdia- van decidir separar-se. S’han posat a parir públicament, però mai no han deixat de quedar i passar part de les vacances junts. Ara, aquesta imatge de normalitat s’ha repetit i els fans ja no saben què pensar de tot plegat. El cantant ha tornat a escollir Mallorca com a destinació de les seves vacances d’estiu. L’illa balear s’ha convertit des de fa anys en un dels seus refugis preferits i, en aquesta ocasió, el viatge ha tingut un component especialment simbòlic amb el retrobament dels seus dos fills amb els altres dos fills de la seva exparella.
I fem, aquí, un parèntesi per recordar com havia quedat la situació familiar després de la batalla judicial. L’escultor valencià demanava que els quatre nens fossin considerats germans biològics, ja que van néixer en dues gestacions subrogades que van pagar durant la seva relació i s’havien criat com a germans tota la vida. Al capdavant, un Miguel Bosé que no volia reconèixer els dos bessons que s’havien gestat amb l’ADN de Nacho Palau i no el seu, cosa que sí havien fet en els altres bessons. Nacho va perdre i, des de llavors, els nens viuen separats: cadascú amb el seu pare biològic. Aquestes vacances, però, les estan passant tots junts i això és destacable.
Què fa Miguel Bosé a Mallorca? Reunió amb els quatre fills
El mitjà digital Informalia ha pogut saber que Miguel Bosé ha viatjat a l’illa amb Tadeo i Diego, mentre que Ivo i Telmo -que viuen amb Palau a València- també s’hi han desplaçat perquè els quatre germans puguin compartir uns dies junts. Amb el pas del temps, sembla que les tensions entre Miguel Bosé i Nacho s’han anat rebaixant. Finalment, van arribar a un acord perquè els quatre germans continuessin mantenint el contacte, amb trobades diverses vegades l’any i la reunió d’aquest estiu a Mallorca és una mostra que aquesta entesa continua vigent.
El programa YAS Verano afegeix, per la seva banda, que Miguel Bosé s’ha instal·lat en una finca situada a la serra de Tramuntana, a prop d’Esporles. Es tracta d’una propietat de grans dimensions, però sense grans luxes més enllà d’una piscina i que ofereix al cantant l’aïllament i la calma que acostuma a buscar durant les seves vacances. La seva mare, l’actriu Lucía Bosé, hi tenia allà una casa on la família passava llargues temporades quan Miguel era petit, un vincle que explica que continuï escollint aquest indret estiu rere estiu.
Aquestes vacances arriben abans d’un important canvi de vida. Cal recordar que, al setembre, Miguel Bosé i els seus fills iniciaran una nova etapa a Andorra. Allà, el cantant ja té pràcticament a punt el xalet que ha llogat a la urbanització Guem, a Escaldes-Engordany. L’habitatge, pel qual pagarà prop de 10.000 euros mensuals, serà la nova residència familiar després d’una llarga temporada vivint a Mèxic. Si haver retallat la distància geogràfica ajuda a un apropament sentimental entre els germans, és qüestió de temps saber-ho.