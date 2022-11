Manu Guix reivindica la música en català i parla sobre el procés

Manu Guix continua recorrent Catalunya per promocionar el seu darrer disc, Moments, una gira que compagina amb la direcció del musical Cantando bajo la lluvia en el que treballa amb Àngel Llàcer. Aquests dos barcelonins formen una de les parelles artístiques més conegudes i estimades, dels qui ara torna a parlar-se’n molt gràcies a la llarga llista de projectes que tenen entre mans.

El professor d’Operación Triunfo ha concedit una entrevista a El Mundo en què reflexiona sobre la seva decisió de cantar en català, un dret que reivindica: “El català és la meva llengua materna, canto en català perquè jo em comunico en català. No crec en les limitacions idiomàtiques perquè hi ha hagut grups espanyols que han aconseguit triomfant tot i cantar en anglès, com Dover. Per què no podria triomfar jo cantant en català? A més a més, que jo mai no penso en cantar d’una manera empresarial”.

El diari ha volgut conèixer la seva opinió sobre la situació política a Catalunya i ell no s’ha tallat: “Crec que les aigües estan més calmades i que les coses estan una mica més tranquil·les. Hem d’evitar sempre la confrontació i apostar per l’entesa. Jo no tinc ni idea de política i tampoc no m’interessa el més mínim. Jo l’únic pel que aposto és perquè deixem les diferències de banda i ens entenguem tots d’una vegada”.

Manu Guix, en un dels moments d’OT 2020 | TVE

Manu Guix revela com és la seva relació amb Àngel Llàcer

Manu Guix i Àngel Llàcer mai no se separen, el que genera molta curiositat perquè sempre se’ls veu junts i contents. Ara és el primer qui ha donat més detalls sobre aquesta relació: “Som amics íntims i gairebé germans des del 1997. Vam començar a treballar junts i, des de llavors, no ens hem separat i tampoc mai no ens hem enfadat. Tenim molt de respecte i admiració mútua. Crec que l’Àngel és el millor director de teatre que conec i també una de les persones més intel·ligents amb qui m’he trobat mai”.

El que més gràcia ha fet d’aquesta intervenció, però, ha estat que tregui a la llum que el seu amic no és tan extravertit i esbojarrat quan queden per dinar en la intimitat: “A casa, l’Àngel és com una ameba asseguda. Crec que ara que s’apropen els 50, notem que ens anem fent grans”.

Per una altra banda, Manu Guix també ha deixat clar que considera que la seva feina a OT no ha eclipsat la seva carrera musical, sinó que l’ha ajudat molt: “Gràcies al concurs he pogut conèixer moltíssims artistes i gent de la indústria. Prefereixo estar a sobre de l’escenari que fer de professor, per això. De fet, considero que mai no ho he estat”.