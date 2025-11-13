Laura Sánchez és una de les models espanyoles més reconegudes internacionalment. La seva carrera l’ha portat per les passarel·les d’arreu del món i ha treballat amb els dissenyadors més consagrats dels últims anys. Ara bé, més de dues dècades després del seu èxit professional, la model va rebre un diagnòstic de diabetis per sorpresa, ara fa quatre anys. Des que va rebre aquesta notícia s’ha convertit en ambaixadora de la malaltia i allà on va intenta donar visibilitat a una situació aparentment invisible i normalitzada que pateixen milers de persones.
Laura Sánchez explica com va rebre el diagnòstic de la seva malaltia
La model ha passat pel programa Y ahora Sonsoles d’Antena 3 per parlar d’aquesta malaltia i com va rebre el diagnòstic fa quatre anys. “Realment no m’ho creia perquè tenia tanta desinformació del que era la diabetis que jo deia ‘com pot ser que jo sigui diabètica?'”, revela. La seva primera reacció va ser pensar que no era possible perquè ella no menjava dolços en excés. “La meva doctora que continua sent la meva endocrina em va dir ‘et queda tant per a aprendre…'”. Laura Sánchez s’ho pren amb molta filosofia i creu que el fet de patir això, també amb la seva edat, és una oportunitat de “donar visibilitat” a la diabetis.
L’estrès, el gran impulsor de la seva malaltia
En el seu cas, però, va somatitzar l’estrès. “Al principi et pregunten si tens antecedents, jo no tenia ningú amb diabetis a casa. A partir d’aquí vam anar investigant, sobretot personalment com afectava el teu cos i el diagnòstic va ser estrès emocional prolongat en el temps”, revela. I què va provocar aquesta situació? “La maternitat, o la no maternitat, o la falta de maternitat. La vida et diu, això és un avís i és la teva salut i cal cuidar-la. Des de llavors intento estar envoltada de mantega per a tot el que em ve de forma externa i és absurd. M’he provocat una malaltia crònica, autoimmune i, de moment, sense cura”, exposa.
La seva relació amb el torero Manuel Escribano
Més enllà de la seva reflexió i la importància de donar visibilitat de manera pública i als mitjans de comunicació que aquesta malaltia afecta moltes persones i pot aparèixer en qualsevol moment, Laura Sánchez també ha dedicat unes paraules sobre la seva relació actual. El passat 2024 sortia a la llum la seva relació amb el torero Manuel Escribano, amb qui ha posat davant les càmeres en més d’una ocasió i amb qui viu una etapa molt especial.
En aquesta entrevista ha explicat que estan molt units i sempre que pot va a veure’l a les places de toros. “Ho prefereixo. Ho celebraré i veure quan li surten les coses bé. Vull que miri i vegi que estic jo allà“. També ha recordat el dia que va patir un accident amb un toro i ella hi era allà veient-lo per primer cop. “Em va demostrar que és un home de veritat i de raça. A mi la seva professió no m’impedeix estar amb ell. Passo por, sí, però prefereixo anar a la plaça. A la tele em poso molt més nerviosa”, ha explicat.