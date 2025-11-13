Laura Sánchez es una de las modelos españolas más reconocidas internacionalmente. Su carrera la ha llevado por las pasarelas de todo el mundo y ha trabajado con los diseñadores más consagrados de los últimos años. Sin embargo, más de dos décadas después de su éxito profesional, la modelo recibió un diagnóstico de diabetes por sorpresa hace cuatro años. Desde que recibió esta noticia se ha convertido en embajadora de la enfermedad y allá donde va intenta dar visibilidad a una situación aparentemente invisible y normalizada que sufren miles de personas.

Laura Sánchez explica cómo recibió el diagnóstico de su enfermedad

La modelo ha pasado por el programa Y ahora Sonsoles de Antena 3 para hablar de esta enfermedad y cómo recibió el diagnóstico hace cuatro años. «Realmente no me lo creía porque tenía tanta desinformación de lo que era la diabetes que yo decía ‘¿cómo puede ser que yo sea diabética?'», revela. Su primera reacción fue pensar que no era posible porque ella no comía dulces en exceso. «Mi doctora, que sigue siendo mi endocrina, me dijo ‘te queda tanto por aprender…'». Laura Sánchez se lo toma con mucha filosofía y cree que el hecho de padecer esto, también con su edad, es una oportunidad de «dar visibilidad» a la diabetes.

Laura Sánchez parla del diagnòstic de diabetis que va rebre fa 4 anys | Antena 3.

El estrés, el gran impulsor de su enfermedad

En su caso, sin embargo, somatizó el estrés. «Al principio te preguntan si tienes antecedentes, yo no tenía a nadie con diabetes en casa. A partir de ahí investigamos, sobre todo personalizando cómo afectaba a tu cuerpo y el diagnóstico fue estrés emocional prolongado en el tiempo», revela. ¿Y qué provocó esta situación? «La maternidad, o la no maternidad, o la falta de maternidad. La vida te dice, esto es un aviso y es tu salud y hay que cuidarla. Desde entonces intento estar rodeada de mantequilla para todo lo que me viene de forma externa y es absurdo. Me he provocado una enfermedad crónica, autoinmune y, de momento, sin cura», expone.

Su relación con el torero Manuel Escribano

Más allá de su reflexión y la importancia de dar visibilidad de manera pública y en los medios de comunicación sobre que esta enfermedad afecta a muchas personas y puede aparecer en cualquier momento, Laura Sánchez también ha dedicado unas palabras sobre su relación actual. El pasado 2024 salió a la luz su relación con el torero Manuel Escribano, con quien ha posado ante las cámaras en más de una ocasión y con quien vive una etapa muy especial.

Laura Sánchez i Manuel Escribano | Europa Press

En esta entrevista ha explicado que están muy unidos y siempre que puede va a verlo a las plazas de toros. «Lo prefiero. Lo celebraré y veré cuando le salen bien las cosas. Quiero que mire y vea que estoy yo allí». También ha recordado el día que sufrió un accidente con un toro y ella estaba allí viéndolo por primera vez. «Me demostró que es un hombre de verdad y de raza. A mí su profesión no me impide estar con él. Paso miedo, sí, pero prefiero ir a la plaza. En la tele me pongo mucho más nerviosa», ha explicado.