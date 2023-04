Laura Fa es postula com a futura alcaldessa de Badalona

Laura Fa ha centrat la seva carrera periodística en la premsa del cor, un món en el qual està triomfant recentment sobretot per les exclusives que ha aconseguit sobre la ruptura de Gerard Piqué i Shakira. Actualment, compagina la feina en mitjans de comunicació catalans i d’altres madrilenys, una vida professional agitada que l’obliga a fer un munt de viatges en AVE. Podria ser que la badalonina s’hagués afartat una mica d’aquest ritme, tenint en compte la informació que acaba de sortir a la llum.

Una de les mesures que ha incorporat la nova cúpula de Telecinco consisteix en prohibir taxativament que es parli de política en programes d’entreteniment com Sálvame, el que els tindria a tots indignats. Ja que allà no es pot parlar sobre el tema, la badalonina ho ha fet en una entrevista a la Televisió de Badalona en la qual ha deixat anar un titular bomba.

Laura Fa podria postular-se com a alcaldessa de Badalona | TV3

L’objectiu de la tertuliana era promocionar el nou llibre que ha escrit, Els pecats de la Xona, el que ha deixat de banda per aprofitar i postular-se com a possible alcaldessa de Badalona. Serà pregonera de les festes de maig, una ciutadana coneguda a la ciutat que podria aprofitar els seus contactes i la fama per provar sort en el món de la política.

El presentador s’ha quedat amb la boca oberta en sentir aquestes pretensions de la Laura Fa, fins ara desconegudes. Què ha dit al respecte? Tot començava amb una confessió sobre la seva curiosa amistat amb el Gabriel Rufián: “És molt amic meu. Divendres li presento un acte, de fet. Jo no faig campanya per ERC, per això, faig coses amb el Gabriel perquè és amic meu, que em posa molt i m’agrada. Té molt rotllo”.

Laura Fa confessa que li agradaria provar sort en el món de la política municipal

I, a partir d’aquí, ha tret a la llum una frase de la qual se’n parlarà molt: “T’he de dir que un dels meus objectius, a llarg termini, és acabar sent alcaldessa de Badalona. T’ho dic seriosament. Ho he parlat ja amb un partit polític, t’ho juro que em mori aquí mateix. No et diré amb quin partit i tampoc quan ho faré. Ara segur que no serà perquè em queden coses professionals per fer com a periodistes, però m’estimo tant la ciutat que veig moltes coses que m’agradaria poder canviar-les. Aquesta és un dels projectes que tinc al cap per fer a la ciutat”.

“Algun dia m’agradaria ser alcaldessa per poder fer coses com va fer la Maite Arqué, que crec que va ser una alcaldessa molt propera a la ciutat i que va fer coses bones. No dic que vagi amb el PSC, però la tinc com un referent i m’agradaria acabar algun dia com a alcaldessa”, ha etzibat en unes declaracions molt impactants i inesperades.