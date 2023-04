Laura Fa se postula como futura alcaldesa de Badalona

Laura Fa ha centrado su carrera periodística en la prensa del corazón, un mundo en el que está triunfando recientemente sobre todo por las exclusivas que ha conseguido sobre la ruptura de Gerard Piqué y Shakira. Actualmente, compagina el trabajo en medios de comunicación catalanes y otros madrileños, una vida profesional agitada que le obliga a hacer un montón de viajes en AVE. Podría ser que la badalonesa se hubiera hartado un poco de este ritmo, teniendo en cuenta la información que acaba de salir a la luz.

Una de las medidas que ha incorporado la nueva cúpula de Telecinco consiste en prohibir taxativamente que se hable de política en programas de entretenimiento como Sálvame , lo que los tendría a todos indignados. Ya que allí no se puede hablar sobre el tema, la badalonesa lo ha hecho en una entrevista en la Televisión de Badalona en la que ha soltado un titular bomba.

Laura Fa podría postularse como alcaldesa de Badalona | TV3

El objetivo de la tertuliana era promocionar el nuevo libro que ha escrito, Els pecats de la Xona , lo que ha dejado de banda para aprovechar y postularse como posible alcaldesa de Badalona. Será pregonera de las fiestas de mayo, una ciudadana conocida en la ciudad que podría aprovechar sus contactos y la fama para probar suerte en el mundo de la política.

El presentador se ha quedado con la boca abierta al oír estas pretensiones de Laura Fa, hasta ahora desconocidas. ¿Qué ha dicho al respeto? Todo empezaba con una confesión sobre su curiosa amistad con el Gabriel Rufián: «Es muy amigo mío. El verines le presento un acto, de hecho. Yo no hago campaña por ERC, por eso, hago cosas con Gabriel porque es amigo mío, que me pone mucho y me gusta. Tiene mucho rollo».

Laura Fa confiesa que le gustaría probar suerte en el mundo de la política municipal

Y, a partir de aquí, ha sacado a la luz una frase de la que se hablará mucho: «Te tengo que decir que uno de mis objetivos, a largo plazo, es acabar siendo alcaldesa de Badalona. Te lo digo seriamente. Lo he hablado ya con un partido político, te lo juro que me muera aquí mismo. No te diré con qué partido y tampoco cuándo lo haré. Ahora seguro que no será porque me quedan cosas profesionales por hacer como periodistas, pero quiero tanto a la ciudad que veo muchas cosas que me gustaría poder cambiarlas. Este es uno de los proyectos que tengo en mente para hacer en la ciudad».

«Algún día me gustaría ser alcaldesa para poder hacer cosas como hizo Maite Arqué, que creo que fue una alcaldesa muy próxima en la ciudad y que hizo cosas buenas. No digo que vaya con el PSC, pero la tengo como un referente y me gustaría acabar algún día como alcaldesa», ha espetado en unas declaraciones muy impactantes e inesperadas.