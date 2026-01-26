Carme Chaparro ha estat molt angoixada, els últims mesos, per culpa d’un problema de salut greu que l’ha forçat a haver de ser operada unes quantes vegades. De fet, ha tret a la llum que l’última intervenció l’ha tingut ingressada durant un mes i això demostra la gravetat del moment. La presentadora dels informatius de Telecinco continua de baixa mèdica i, mentrestant, ha convertit el seu perfil d’Instagram en el millor aparador per compartit les novetats en el seu estat de salut. L’última publicació que ha fet té a veure amb la vida amorosa, per això, ja que ha escrit una carta d’amor pública cap al seu marit que ha servit per saber que van casar-se poc abans de l’última operació d’ella.
Després de 25 anys junts i dues filles en comú, s’han donat el “sí, vull” en el pitjor moment de la Carme: “En la salut i la malaltia mai no havia estat tan literal. A vegades, la vida té un sentit de l’humor macabra. A vegades, la felicitat i la por estan obligats a conviure en el mateix minut. El destí ha unit la nostra petita boda íntima amb el penya-segat del quiròfan. Mentre firmàvem oficialment ser marit i muller, a casa ens esperava una maleta per a llargues setmanes a l’hospital“, ha dit.
A aquesta petita cerimònia civil només van acompanyar-los les filles, els seus pares i tres testimonis. A les fotografies se’ls veu emocionats, enamorats i amb gestos d’estima en una “calma estranya”: “Sabíem que, unes hores després d’aquell petó, ell m’estaria somrient i dient-me adeu a la porta d’un quiròfan… Molt nerviós, però ocultant-ho i donant-me forces com sempre“.
No es deixen anar la mà mai, diu, sobretot en els moments en què “tot es fa fosc”: “Gràcies, amor meu, per estar abans, durant i, sobretot, ara. Gràcies per la calma enmig del caos, per convertir el dia previ a la por en un dia d’amor i per continuar allà quan em vaig despertar”.
Qui és el marit de Carme Chaparro?
Carme Chaparro sempre ha estat molt discreta pel que fa a la seva vida personal, però sí que sabem que surt des de fa 25 anys amb el pare de les seves dues filles. S’anomena Bernabé Domínguez i treballa d’operador de càmera i realitzador de televisió. El va conèixer el 1997, quan tots dos cobrien el funeral de Diana de Gal·les curiosament. Des de llavors no s’han separat, una relació molt estable que no havien sentit la necessitat de formalitzar fins ara que ella ha arribat a patir per la seva vida.
La periodista i escriptora no ha arribat a dir públicament quina és la malaltia que pateix o quin és el seu abast, però no fa bona pinta tenint en compte totes les vegades que l’han hagut d’ingressar i les múltiples operacions que acumula. Afortunadament, sembla que aquesta darrera intervenció hauria estat exitosa i els metges creuen que va “pel bon camí”: “Ni loteria ni salut, encara que anem millorant d’això segon i, pel que sembla, pel bon camí. Gràcies per tot i tota l’estima que estic rebent“.
El dia de Nadal, va reconèixer que continua “a dieta” d’estímuls visuals i auditius: “Passo poc per Instagram, però em llegeixen els vostres missatges són una injecció d’adrenalina”. Una presentadora que té tota la comunicat pendent de la seva evolució.