Carme Chaparro ha rebut l’alta després d’un mes i mig ingressada a l’hospital. La presentadora pateix una malaltia greu, que no ha especificat quina és, i ha hagut de ser operada dues vegades en els últims quinze dies. La recuperació no és fàcil, pel que diu, ja que confessa en declaracions a El Español ha estat “dolorós” i “complicat”. “Està sent molt lent, però em trobo en les millors mans. Continuo de baixa perquè la recuperació és complicada, però espero estar bé aviat”, ha lamentat.
Ella mateixa ha confessat que l’estan medicant molt, ja que pren 10 pastilles cada dia. És una medicació molt forta, a més a més, cosa que no l’ajuda a trobar-se millor: “Estic cansada perquè aquesta malaltia és molt fotuda i la medicació em resseca la pell i em dona molta son”.
Poder haver tornat a casa la té més tranquil·la i ha rebut l’estima de la gent del seu voltant. A través del seu perfil d’Instagram, ha compartit la fotografia del ram de flors que li ha enviat una amiga i també una del pessebre que han muntat les seves filles mentre ella estava ingressada. Ha fet gràcia que comptin amb un munt de caganers, amb alguns com el de Doraemon, Bob Esponja i el de Bruce Springsteen.
Carme Chaparro continua recuperant-se
Té ganes d’explicar, obertament, de què es tracta sobretot perquè treure-ho a la llum creu que pot ajudar altres persones. De moment, però, no vol fer-ho perquè els metges necessiten més informació de les proves que li han realitzat: “Hem trobat el barri i la casa, ara ens falta trobar l’habitació per poder operar“, deia fa unes setmanes en una mena de metàfora.
Ara que ja l’han sotmès a aquestes dues intervencions, és de preveure que almenys han pogut saber per on atacar. Les operacions no van ser fàcils, tam com ella mateixa va dir, i tampoc les estades a reanimació. Ara que tot ha passat i es troba millor, estar a casa l’ajudarà a trobar-se més animada.
No obstant això, encara queda un llarg recorregut a fer i, en conseqüència, ha hagut d’aturar la promoció que havia de fer de la seva última novel·la.