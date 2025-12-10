Carme Chaparro ha recibido el alta tras un mes y medio ingresada en el hospital. La presentadora padece una enfermedad grave, que no ha especificado cuál es, y ha tenido que ser operada dos veces en los últimos quince días. La recuperación no es fácil, por lo que dice, ya que confiesa en declaraciones a El Español que ha sido “doloroso” y “complicado”. “Está siendo muy lento, pero me encuentro en las mejores manos. Continúo de baja porque la recuperación es complicada, pero espero estar bien pronto”, ha lamentado.

Ella misma ha confesado que la están medicando mucho, ya que toma 10 pastillas cada día. Es una medicación muy fuerte, además, lo que no le ayuda a encontrarse mejor: “Estoy cansada porque esta enfermedad es muy fastidiosa y la medicación me reseca la piel y me da mucho sueño”.

Poder haber vuelto a casa la tiene más tranquila y ha recibido el cariño de la gente de su entorno. A través de su perfil de Instagram, ha compartido la fotografía del ramo de flores que le ha enviado una amiga y también una del pesebre que han montado sus hijas mientras ella estaba ingresada. Ha hecho gracia que cuenten con un montón de caganers, con algunos como el de Doraemon, Bob Esponja y el de Bruce Springsteen.

Carme Chaparro recibe el alta y agradece el cariño que ha recibido | Instagram

Carme Chaparro continúa recuperándose

Tiene ganas de explicar, abiertamente, de qué se trata sobre todo porque sacarlo a la luz cree que puede ayudar a otras personas. De momento, sin embargo, no quiere hacerlo porque los médicos necesitan más información de las pruebas que le han realizado: «Hemos encontrado el barrio y la casa, ahora nos falta encontrar la habitación para poder operar«, decía hace unas semanas en una especie de metáfora.

Ahora que ya la han sometido a estas dos intervenciones, es de prever que al menos han podido saber por dónde atacar. Las operaciones no fueron fáciles, tal como ella misma dijo, y tampoco las estancias en reanimación. Ahora que todo ha pasado y se encuentra mejor, estar en casa la ayudará a encontrarse más animada.

No obstante, aún queda un largo camino por recorrer y, en consecuencia, ha tenido que detener la promoción que debía hacer de su última novela.