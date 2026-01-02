Año nuevo, vida nueva. El 2026 ya está aquí y muchas personas aprovechan para hacer largas listas de propósitos que quieren intentar hacer realidad. Carme Chaparro ha cerrado un año muy complicado en el ámbito personal. La periodista y escritora lleva meses luchando contra una enfermedad que aún no ha revelado de manera pública y que la ha llevado a pasar por quirófano y estar ingresada unas semanas. La preocupación por su estado de salud no ha hecho más que crecer aunque a través de sus redes sociales intenta sincerarse y compartir con sus seguidores los avances de esta etapa vital tan dura.

Carme Chaparro se ha sometido a dos intervenciones en pocos días este 2025 y ahora se encuentra en una recuperación «dolorosa», como explicó en una entrevista. Antes de cerrar el 2025, la periodista compartió una publicación muy sincera admitiendo que «iba mejorando» aunque continúa «a dieta de estímulos visuales y auditivos». Pocas horas después de recibir el 2026, la escritora ha compartido un carrusel de fotografías que resumen su 2025 y un texto muy duro y sincero sobre lo que ha sido su peor año.

Carme Chaparro se sincera como nunca y hace balance del 2025

No ha sido su mejor año, marcado por estos problemas de salud que la han mantenido alejada de su trabajo e incluso ha interrumpido la gira de promoción de su nueva novela. En esta publicación en su perfil de Instagram, Chaparro recuerda los momentos más dolorosos del 2025, entre los cuales destaca la pérdida de su padre.

Carme Chaparro comparte un post muy emotivo para hacer balance del 2025 | Instagram

«Este año he perdido a mi padre. Es lo más importante. El dolor que nunca se irá, aunque aprenda a convivir con él», comienza el texto de la periodista. «Pero también he perdido otras cosas que duelen. La salud. Y la salud de los demás», confesó. Ha sido un año en que ha tenido que luchar muchísimo y admite que le han «faltado las fuerzas» e incluso ha llegado a sentirse culpable después de todos estos meses complicados. «Me han fallado y herido de manera repugnante. Llega el día en que abres los ojos y lo ves», admite.

Carme Chaparro muestra imágenes de su año más complicado | Instagram

La importancia de sentirse acompañada

A pesar de que ha sido un año duro, es importante tener un círculo que sea tu apoyo y te ayude a recuperarte, sobre todo en los momentos más difíciles. Según explica la periodista, ha tenido «la fortuna» de tener cerca de forma «incondicional» personas que han estado allí con ella en todo momento. «A quienes siempre he sabido que valían la pena. Mi familia. Mi marido. Mis amigas. Esas personas que te sostienen. Ojalá todos tengáis a personas así a vuestro lado», expresa. En todo caso, ahora que comienza un nuevo año, ha querido compartir este deseo con todos. «Pido este deseo para cada uno de vosotros en este 2026 que llega. Ángeles de la Guarda». Solo queda esperar que sea un año más sencillo para la periodista y que por fin pueda acabar con los problemas de salud que tanto la han hecho sufrir estos meses.