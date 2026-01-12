Carme Chaparro comienza un 2026 con fuerzas renovadas tras un año muy complicado. La periodista de Telecinco y escritora ha pasado unos meses difíciles marcados por la lucha contra una enfermedad que la ha llevado a alejarse del trabajo y pasar por quirófano dos veces en poco menos de quince días. Aunque aún no ha hablado públicamente sobre qué problema ha generado esta situación personal, Chaparro se ha abierto en canal en una conmovedora carta donde admite que está preparada para empezar a hablar.

El 2025 ha sido probablemente uno de los años más complicados de su vida. Justo cuando debía estrenar su nueva novela, su vida profesional se detenía de manera temporal para tratarse de esta enfermedad aún sin nombre. El pasado mes de diciembre recibía el alta tras un mes y medio ingresada en el hospital y con una recuperación que «no es fácil» y que ha sido «dolorosa». Unos días después de haber iniciado este nuevo año, Carme Chaparro ha compartido unas reflexiones personales e íntimas con sus seguidores.

Carme Chaparro emociona con una carta abierta

Su perfil de Instagram se ha convertido en su gran aliado durante todos estos meses. Un canal abierto para los seguidores para poder recibir las informaciones de primera mano y saber cómo avanza la situación de la periodista. Un carrusel de fotografías y un texto muy personal recuerdan el año que ha vivido, un «año de silencio» que admite que no ha sido así «porque no tenga nada que decir». «El mundo te enseña que tu valor es igual a tu productividad. Si no estás en la tele, si no sacas un libro, si no haces post, ¿existes? El primer mes el silencio me dio pánico», ha escrito la presentadora con algunas imágenes suyas en plató o maquillándose para el trabajo.

El carrusel de imágenes continúa con algunas reflexiones que la han acompañado este año. «Estar de baja no son vacaciones. Es un duelo. Un duelo por la persona que creías que eras. He aprendido que la identidad no es el cargo que pone en tu contrato, sino la que queda cuando se apagan los focos», ha escrito.

Carme Chaparro se sincera amb una carta molt personal | Instagram

Carme Chaparro se sincera amb una carta molt personal | Instagram

Con una imagen en la que ilustra también los meses más duros de la enfermedad, la periodista habla de su faceta como escritora, admitiendo que «siempre busca el conflicto en los personajes». «No sabía que el conflicto más difícil sería el mío: aceptar que el cuerpo tiene sus propias leyes y que ‘poder con todo’ es la mentira más peligrosa que nos hemos creído». Además, aprovecha esta exposición pública para dirigirse a las personas que estén pasando por una situación similar y no «ven una salida». «El silencio no es vacío, es espacio para reconstruir, no debes una explicación a nadie mientras te curas y tu ritmo es lo único que importa», expone. De la misma manera, aunque cree que «no es el momento de explicar» y agradece a las personas que han continuado cerca a pesar de su ausencia, se pregunta si alguna vez «el cuerpo te ha gritado que pares y no has hecho caso», abriendo un debate para los usuarios.

Un texto conmovedor y personal: ¿cuándo explicará qué ha pasado todos estos meses?

Esta reflexión hecha con imágenes va acompañada de un texto conmovedor y personal que abre una puerta para poder saber qué ha pasado realmente estos meses en los que ha estado alejada de su vida habitual. «Un año y casi tres meses. Se dice pronto. ¿Recordáis aquel último ‘Matinal en los informativos?», se pregunta. «Incontables días desde que mi vida profesional se puso en pausa y mi vida personal entró en boxes. No he explicado por qué aún, porque las palabras necesitan madurar, igual que las cicatrices. Pero hoy no quería hablar de diagnósticos, sino de lo que queda cuando te quitan el ruido: queda la verdad. Gracias por respetar mi tiempo», escribe. La frase más esperanzadora la deja para el final: «Empiezo a estar preparada para volver a hablar». Una confesión que pone como punto de partida el momento en que Carme Chaparro decida romper su silencio y revelar qué problema de salud ha generado estos problemas que han cambiado su vida completamente.