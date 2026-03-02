Carme Chaparro continúa de baja médica después de varios meses de visita tras visita al hospital. La han tenido que operar y se ha sometido a un montón de pruebas para intentar encontrar una medicación que le ayude a mejorar, ya que el dolor que le provoca la grave enfermedad que padece es muy fuerte. Este domingo, ha compartido una fotografía con un pañuelo en la cabeza y todos temieron lo mismo. Rápidamente, ha negado tener cáncer, pero eso no significa que le hayan diagnosticado algo más leve.
“Hoy hace sol. He decidido salir a respirar, aunque sea en la terraza de casa. Protegida. La carcasa cambia y algo dentro de mí también”, comienza. La presentadora de los informativos de Mediaset ha querido agradecer la paciencia de los seguidores, ya que ella no ha querido compartir el diagnóstico concreto de lo que tiene y la gente está respetando su intimidad: “Gracias a los que han sabido esperar y guardar la puerta sin hacer ruido mientras los médicos arreglan las grietas por dentro… y por fuera”, añade.
Aún le queda un largo camino por recorrer en su recuperación, dice, pero tiene ánimos para seguir: “No sé cómo ni cuándo llegaré a la meta, pero continuamos”. La foto con pañuelo podía hacer pensar que se le había caído el cabello por la quimioterapia, pero ha querido recalcar que no es así: “No tengo cáncer, pero sí que me faltan muchos cabellos y tengo que protegerme la cabeza”. Por el momento, prefiere mantener en secreto qué enfermedad le está haciendo perder el cabello. Ahora bien, vuelve a insistir en que acabará explicándolo todo. ¿Cuándo? “Cuando el proceso termine o mejore”.
Carme Chaparro, centrada en recuperarse en un momento complicado de salud
La periodista arrastra un mal momento de salud desde hace bastante tiempo, lo que ha acabado marcando también las fechas importantes. Hace un par de semanas, el día de su cumpleaños, compartió una reflexión impactante por ejemplo: «Soplar las velas este año tiene un significado diferente. No pido deseos grandes, solo pido calma, tiempo y salud para volver a ser yo. Gracias por no soltarme la mano en este cumpleaños tan hacia adentro. Os siento muy cerca».
«No hay grandes fiestas ni ruido, pero hay vida. Y mientras haya vida, hay historias por escribir», añadió en un post que emocionó a sus seguidores porque son conscientes de que debe estar atravesando un mal momento.