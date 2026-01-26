Carme Chaparro ha estado muy angustiada, los últimos meses, debido a un problema de salud grave que la ha forzado a someterse a varias operaciones. De hecho, ha revelado que la última intervención la tuvo ingresada durante un mes, lo que demuestra la gravedad del momento. La presentadora de los informativos de Telecinco continúa de baja médica y, mientras tanto, ha convertido su perfil de Instagram en el mejor escaparate para compartir las novedades sobre su estado de salud. La última publicación que ha hecho tiene que ver con la vida amorosa, ya que ha escrito una carta de amor pública hacia su marido que ha servido para saber que se casaron poco antes de la última operación de ella.

Después de 25 años juntos y dos hijas en común, se han dado el «sí, quiero» en el peor momento de Carme: «En la salud y la enfermedad nunca había sido tan literal. A veces, la vida tiene un sentido del humor macabro. A veces, la felicidad y el miedo están obligados a convivir en el mismo minuto. El destino ha unido nuestra pequeña boda íntima con el abismo del quirófano. Mientras firmábamos oficialmente ser marido y mujer, en casa nos esperaba una maleta para largas semanas en el hospital«, ha dicho.

A esta pequeña ceremonia civil solo los acompañaron sus hijas, sus padres y tres testigos. En las fotografías se les ve emocionados, enamorados y con gestos de cariño en una «calma extraña»: «Sabiamos que, unas horas después de ese beso, él me estaría sonriendo y diciéndome adiós en la puerta de un quirófano… Muy nervioso, pero ocultándolo y dándome fuerzas como siempre«.

No se sueltan la mano nunca, dice, sobre todo en los momentos en que «todo se vuelve oscuro»: «Gracias, amor mío, por estar antes, durante y, sobre todo, ahora. Gracias por la calma en medio del caos, por convertir el día previo al miedo en un día de amor y por continuar allí cuando me desperté».

¿Quién es el marido de Carme Chaparro?

Carme Chaparro siempre ha sido muy discreta respecto a su vida personal, pero sí sabemos que sale desde hace 25 años con el padre de sus dos hijas. Se llama Bernabé Domínguez y trabaja como operador de cámara y realizador de televisión. Lo conoció en 1997, cuando ambos cubrían el funeral de Diana de Gales curiosamente. Desde entonces no se han separado, una relación muy estable que no habían sentido la necesidad de formalizar hasta ahora que ella ha llegado a temer por su vida.

Carme Chaparro i es casa just abans d’una operació complicada |Instagram

La periodista y escritora no ha llegado a decir públicamente cuál es la enfermedad que padece o cuál es su alcance, pero no tiene buen aspecto teniendo en cuenta todas las veces que la han tenido que ingresar y las múltiples operaciones que acumula. Afortunadamente, parece que esta última intervención habría sido exitosa y los médicos creen que va «por buen camino»: «Ni lotería ni salud, aunque vamos mejorando en esto segundo y, al parecer, por buen camino. Gracias por todo y todo el cariño que estoy recibiendo«.

El día de Navidad, reconoció que continúa «a dieta» de estímulos visuales y auditivos: «Paso poco por Instagram, pero leo sus mensajes, son una inyección de adrenalina». Una presentadora que tiene a toda la comunidad pendiente de su evolución.