Carme Chaparro continua de baixa mèdica després d’uns quants mesos de visita rere visita a l’hospital. L’han hagut d’operar i s’ha sotmès a un munt de proves per intentar trobar una medicacio que l’ajudi a millorar, ja que el dolor que li provoca la malaltia greu que pateix és molt fort. Aquest diumenge, ha compartit una fotografia amb un mocador al cap i tots han temut el mateix. Ràpidament, ha negat tenir càncer però això no vol dir que l’hagin diagnosticat amb alguna cosa més lleu.
“Avui fa sol. He decidit sortir a respirar, encara que sigui a la terrassa de casa. Protegida. La carcassa canvia i alguna cosa a dins meu també”, engega. La presentadora dels informatius de Mediaset ha volgut agrair la paciència dels seguidors, ja que ella no ha volgut compartir el diagnòstic concret del que té i la gent li està respectant la seva intimitat: “Gràcies als que heu sabut esperar i guardar la porta sense fer soroll mentre els metges arreglen les esquerdes per dins… i per fora”, afegeix.
Encara li queda un llarg camí a recórrer en la seva recuperació, diu, però té ànims de seguir: “No sé com ni quan arribaré a la meta, però continuem”. La foto amb mocador podia fer pensar que li havien caigut els cabells per culpa de la quimioteràpia, però ha volgut recalcar que no és així: “No tinc càncer, però sí que em falten molts cabells i m’he de protegir el cap”. De moment, prefereix mantenit en secret quina malaltia li està fent perdre els cabells. Ara bé, torna a insistir que acabarà explicant-ho tot. Quan? “Quan el procés acabi o vagi a millor”.
Carme Chaparro, centrada en recuperar-se en un moment complicat de salut
La periodista arrossega un mal moment de salut des de fa bastant de temps, el que ha acabat marcant també les dates importants. Fa un parell de setmanes, el dia del seu aniversari, va compartir una reflexió impactant per exemple: “Bufar les espelmes aquest any té un significat diferent. No demano desitjos grans, només demano calma, temps i salut per tornar a ser jo. Gràcies per no deixar-me anar la mà en aquest aniversari tan cap a dins. Us sento molt a prop”.
“No hi ha grans festes ni soroll, però hi ha vida. I mentre hi hagi vida, hi ha històries per escriure”, ha afegit en un post que ha emocionat els seus seguidors perquè són conscients que no deu estar travessant un mal moment.