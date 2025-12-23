No ha estat el millor any per a Carme Chaparro. Els últims mesos ha tingut moltes persones pendents del seu estat de salut després de passar una temporada a l’hospital i sotmetre’s a diverses intervencions per un problema de salut encara sense nom. A principis del mes de desembre va rebre l’alta després d’estar un mes i mig ingressada a l’hospital i passar per quiròfan un parell de cops en poc més de quinze dies. La recuperació, però, és “complicada i dolorosa”, com va explicar a El Español. “Està sent molt lent, però em trobo en les millors mans. Continuo de baixa perquè la recuperació és complicada, però espero estar bé aviat”. Aquesta setmana, la periodista i escriptora ha reaparegut a les xarxes socials després d’uns dies per fer balanç del seu 2025, un any complicat en l’àmbit personal.
Carme Chaparro fa balanç després d’un any molt dur
El tractament que fa servir la periodista de Telecinco és molt fort, i com ella mateixa va confessar, pren 10 pastilles cada dia. Això no ajuda pas a trobar-se més activa i se suma al cansament de la mateixa malaltia. “Estic cansada perquè aquesta malaltia és molt fotuda i la medicació em resseca la pell i em fa venir molta son”, va explicar. Ara que ha tornat a casa i venen dies molt especials per estar amb la família, Chaparro ha dedicat unes paraules a les persones que s’han preocupat per ella tots aquests dies, fent balanç d’un any infernal i que espera que millor de cara al vinent. A través del seu perfil d’Instagram, l’aplicació que fa servir habitualment per comunicar-se amb els seus seguidors, ha compartit una imatge mig somrient amb una reflexió llarga per felicitar aquestes dates tan assenyalades i remarcar la importància de la salut.
Tot just coincidint amb el sorteig de la loteria de Nadal, Carme Chaparro ha revelat que no li ha tocat “ni loteria ni salut”, tot i que en aquest segon punt “va millorant” i pel que sembla “van pel bon camí”. Una frase que fa pensar que els metges li han donat bones notícies pel que fa a la malaltia que ha patit i que encara no ha volgut especificar. “Gràcies per tot, tot, tot l’afecte que estic rebent”, ha remarcat la comunicadora, que des que va sincerar-se sobre el temps que hauria d’allunyar-se de les xarxes per tractat un problema mèdic, ha rebut tota mena de comentaris i missatges d’afecte.
Continua recuperant-se i comparteix una reflexió molt important
En aquesta reflexió admet que continua “a dieta d’estímuls visuals i auditius”, i que, per tant, passa per les xarxes socials molt poc temps, tot i que les persones que l’envolten estan llegint tots els missatges que envien per a ella. “Són una injecció d’adrenalina“. A més a més, desitjar un bon Nadal per a tothom, ha tancat la reflexió amb un missatge molt important. “Recordeu: l’única cosa que no torna i no es pot pagar és el temps. Empreu-ho tan bé com sigui possible”, demana. Un missatge enigmàtic i que fa pensar que aquest ensurt de salut que l’ha obligat a aturar la promoció de la seva nova novel·la l’ha fet veure la vida amb uns altres ulls.
El passat mes de novembre Carme Chaparro va compartir un breu vídeo en què mostrava la via que portava al braç i donava detalls del seu ingrés hospitalari i les intervencions quirúrgiques a les quals s’havia sotmès per intentar posar fi al malson que viu.
“Dos passos durs per quiròfan en pocs dies. Dues estades llargues i complicades, però sempre el somriure, les carícies, els desvetllaments i les cures dels sanitaris que es deixen l’ànima, la pell i el seu benestar per a aconseguir que sanem fins i tot quan se’ns en vol anar l’ànima”, va admetre en aquesta publicació. En aquell moment ja va avisar que estaria “sense pantalles per consell mèdic i uns dolors que em travessen”, i que sembla que encara manté aquestes pautes. Només quedar esperar que es recuperi aviat i pugui començar un 2026 amb més bones notícies.