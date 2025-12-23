No ha sido el mejor año para Carme Chaparro. En los últimos meses, muchas personas han estado pendientes de su estado de salud después de pasar una temporada en el hospital y someterse a varias intervenciones por un problema de salud aún sin nombre. A principios de diciembre recibió el alta después de estar un mes y medio ingresada en el hospital y pasar por quirófano un par de veces en poco más de quince días. La recuperación, sin embargo, es «complicada y dolorosa», como explicó en El Español. «Está siendo muy lento, pero me encuentro en las mejores manos. Continúo de baja porque la recuperación es complicada, pero espero estar bien pronto». Esta semana, la periodista y escritora ha reaparecido en las redes sociales después de unos días para hacer balance de su 2025, un año complicado en el ámbito personal.

Carme Chaparro hace balance tras un año muy duro

El tratamiento que utiliza la periodista de Telecinco es muy fuerte, y como ella misma confesó, toma 10 pastillas cada día. Esto no ayuda a sentirse más activa y se suma al cansancio de la misma enfermedad. «Estoy cansada porque esta enfermedad es muy fastidiosa y la medicación me reseca la piel y me da mucho sueño», explicó. Ahora que ha vuelto a casa y vienen días muy especiales para estar con la familia, Chaparro ha dedicado unas palabras a las personas que se han preocupado por ella todos estos días, haciendo balance de un año infernal que espera que mejore de cara al próximo. A través de su perfil de Instagram, la aplicación que utiliza habitualmente para comunicarse con sus seguidores, ha compartido una imagen medio sonriente con una larga reflexión para felicitar estas fechas tan señaladas y remarcar la importancia de la salud.

Justo coincidiendo con el sorteo de la lotería de Navidad, Carme Chaparro ha revelado que no le ha tocado «ni lotería ni salud», aunque en este segundo punto «va mejorando» y por lo que parece «van por buen camino». Una frase que hace pensar que los médicos le han dado buenas noticias respecto a la enfermedad que ha padecido y que aún no ha querido especificar. «Gracias por todo, todo, todo el cariño que estoy recibiendo», ha remarcado la comunicadora, que desde que se sinceró sobre el tiempo que debería alejarse de las redes para tratar un problema médico, ha recibido todo tipo de comentarios y mensajes de afecto.

Continúa recuperándose y comparte una reflexión muy importante

En esta reflexión admite que continúa «a dieta de estímulos visuales y auditivos», y que, por lo tanto, pasa muy poco tiempo por las redes sociales, aunque las personas que la rodean están leyendo todos los mensajes que envían para ella. «Son una inyección de adrenalina». Además, al desear una feliz Navidad para todos, ha cerrado la reflexión con un mensaje muy importante. «Recordad: lo único que no vuelve y no se puede pagar es el tiempo. Empleadlo tan bien como sea posible», pide. Un mensaje enigmático que hace pensar que este susto de salud que la ha obligado a detener la promoción de su nueva novela le ha hecho ver la vida con otros ojos.

El pasado mes de noviembre Carme Chaparro compartió un breve vídeo en el que mostraba la vía que llevaba en el brazo y daba detalles de su ingreso hospitalario y las intervenciones quirúrgicas a las que se había sometido para intentar poner fin a la pesadilla que vive.

Carme Chaparro revela com ha estat el seu ingrès hospitalari | Instagram

«Dos pasos duros por quirófano en pocos días. Dos estancias largas y complicadas, pero siempre la sonrisa, las caricias, los desvelos y los cuidados de los sanitarios que se dejan el alma, la piel y su bienestar para conseguir que sanemos incluso cuando se nos quiere ir el alma», admitió en esta publicación. En aquel momento ya avisó que estaría «sin pantallas por consejo médico y unos dolores que me atraviesan», y que parece que aún mantiene estas pautas. Solo queda esperar que se recupere pronto y pueda comenzar un 2026 con mejores noticias.