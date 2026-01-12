Carme Chaparro enceta un 2026 amb forces renovades després d’un any molt complicat. La periodista de Telecinco i escriptora ha passat uns mesos complicats marcats per la lluita contra una malaltia que l’ha portat a allunyar-se de la feina i passar per quiròfan dos cops en poc menys de quinze dies. Tot i que encara no ha parlat públicament sobre quin problema ha generat aquesta situació personal, Chaparro s’ha obert en canal en una colpidora on admet que està preparada per començar a parlar.
El 2025 ha estat probablement un dels anys més complicats de la seva vida. Tot just quan havia d’estrenar la seva nova novel·la, la seva vida professional s’aturava de manera temporal per tractar-se d’aquesta malaltia encara sense nom. El passat mes de desembre rebia l’altra després d’un mes i mig ingressada a l’hospital i amb una recuperació que “no és fàcil” i que ha estat “dolorosa”. Uns dies després d’haver iniciat aquest nou any, Carme Chaparro ha compartit unes reflexions personals i íntimes amb els seus seguidors.
Carme Chaparro emociona amb una carta oberta
El seu perfil d’Instagram s’ha convertit en el seu gran aliat durant tots aquests mesos. Un canal obert per als seguidors per poder rebre les informacions de primera mà i saber com avança la situació de la periodista. Un carrusel de fotografies i un text molt personal recorden l’any que ha viscut, un “any de silenci” que admet que no ha estat així “perquè no tingui res a dir”. “El món t’ensenya que el teu valor és igual a la teva productivitat. Si no estàs a la tele, si no treu un llibre, si no fas post, existeixes? El primer mes el silenci em va fer pànic”, ha escrit la presentadora amb algunes imatges seves a plató o maquillant-se per a la feina.
El carrusel d’imatges continua amb algunes reflexions que l’han acompanyat aquest any. “Estar de baixa no són vacances. És un dol. Un dol per la persona que creies que eres. He après que la identitat no és el càrrec que posa en el teu contracte, sinó la que queda quan s’apaguen els focus”, ha escrit.
Amb una imatge en què il·lustra també els mesos més durs de la malaltia, la periodista parla de la seva faceta com a escriptora, admetent que “sempre busca el conflicte en els personatges”. “No sabia que el conflicte més difícil seria el meu: acceptar que el cos té les seves pròpies lleis i que ‘poder amb tot’ és la mentida més perillosa que ens hem cregut”. A més a més, aprofita aquesta exposició pública per dirigir-se a les persones que estiguin passant per una situació semblant i no “veuen una sortida”. “El silenci no és buit, és espai per reconstruir, no deus una explicació a ningú mentre et cures i el teu ritme és l’únic que importa”, exposa. De la mateixa manera, tot i que creu que “no és el moment d’explicar” i agraeix les persones que han continuat a prop tot i la seva absència, es pregunta si algun cop “el cos t’ha cridat que paris i no has fet cas”, obrint un debat per als usuaris.
Un text colpidor i personal: quan explicarà què ha passat tots aquests mesos?
Aquesta reflexió feta amb imatges va acompanyada d’un text colpidor i personal que obre una porta per poder saber què ha passat realment aquests mesos en què ha estat allunyada de la seva vida habitual. “Un any i gairebé tres mesos. Es diu aviat. Recordeu d’aquell últim ‘Matinal als informatius?”, es pregunta. “Incomptables dies des que la meva vida professional es va posar en pausa i la meva vida personal va entrar a box. No he explicat per què encara, perquè les paraules necessiten madurar, igual que les cicatrius. Però avui no volia parlar de diagnòstics, sinó del que queda quan et treuen el soroll: queda la veritat. Gràcies per respectar el meu temps”, escriu. La frase més esperançadora la deixa pel final: “Començo a estar preparada per tornar a parlar”. Una confessió que posa com a punt de partida el moment en què Carme Chaparro decideixi trencar el seu silenci i revelar quin problema de salut ha generat aquests problemes que han canviat la seva vida completament.