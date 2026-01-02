Any nou, vida nova. El 2026 ja és aquí i moltes persones aprofiten per fer llargues llistes de propòsits que volen intentar fer realitat. Carme Chaparro ha tancat un any molt complicat en l’àmbit personal. La periodista i escriptora fa mesos que lluita contra una malaltia la qual encara no ha revelat de manera pública i que l’ha portat a passar per quiròfan i estar ingressada unes setmanes. La preocupació pel seu estat de salut no ha fet més que créixer malgrat que a través de les seves xarxes socials intenta sincerar-se i compartir amb els seus seguidors els avenços d’aquesta etapa vital tan dura.
Carme Chaparro s’ha sotmès a dues intervencions en pocs dies aquest 2025 i ara es troba en una recuperació “dolorosa”, com va explicar en una entrevista. Abans de tancar el 2025 la periodista va compartir una publicació molt sincera admeten que “anava millorant” tot i que continua “a dieta d’estímuls visuals i auditius”. Poques hores després de rebre el 2026, l’escriptora ha compartit un carrusel de fotografies que resumeixen el seu 2025 i un text molt dur i sincer sobre el que ha estat el seu pitjor any.
Carme Chaparro se sincera com mai i fa balanç del 2025
No ha estat el seu millor any, marcat per aquests problemes de salut que l’han mantingut allunyada de la seva feina i fins i tot ha interromput la gira de promoció de la seva nova novel·la. En aquesta publicació en el seu perfil d’Instagram, Chaparro recorda els moments més dolorosos del 2025, entre les quals destaca la pèrdua del seu pare.
“Enguany he perdut el meu pare. És el més important. El dolor que mai se n’anirà, encara que aprengui a conviure amb ell”, comença el text de la periodista. “Però també he perdut altres coses que fan mal. La salut. I la salut dels altres”, confessat. Ha estat un any en què ha hagut de lluitar moltíssim i admet que li han “faltat les forces” i fins i tot ha arribat a sentir-se culpable després de tots aquests mesos complicats. “M’han fallat i ferit de manera fastigosa. Arriba el dia en què obres els ulls i ho veus”, admet.
La importància de sentir-se acompanyada
Malgrat que ha estat un any dur, és important tenir un cercle que sigui el teu suport i t’ajudi a recuperar-te, sobretot en els moments més difícils. Segons explica la periodista, ha tingut “la fortuna” de tenir a prop de forma “incondicional” persones que han estat allà amb ella en tot moment. “Els quals sempre he sabut que valien la pena. La meva família. El meu marit. Les meves amigues. Aquestes persones que et sostenen. Tant de bo tots tingueu a persones així al vostre costat”, expressa. En tot cas, ara que comença un nou any, ha volgut compartir aquest desig amb tothom. “Demano aquest desig per a cadascun de vosaltres i vosaltres en aquest 2026 que arriba. Àngels de la Guarda”. Només queda esperar que sigui un any més senzill per a la periodista i que per fi pugui acabar amb els problemes de salut que tant l’han fet patir aquests mesos.