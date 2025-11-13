Carme Chaparro ha hagut de tornar a passar per quiròfan i ja van unes quantes vegades en els últims mesos. La presentadora dels informatius de Cuatro ha compartit una imatge des de l’hospital que ha acompanyat d’un text molt dur en què confessa que ha necessitat ser intervinguda dues vegades més: “Dues vegades dures a quiròfan en pocs dies. Dues estades llargues i complicades a la sala de reanimació… però sempre el somriure, les carícies, els insomnis i les cures dels sanitaris que es deixen l’ànima, la pell i el seu benestar per aconseguir que sanem, fins i tot, quan l’ànima vol marxar del nostre cos”.
Ara mateix, el pitjor ha passat i ha pogut pujar a planta. En els últims dies, ni tan sols ha pogut agafar el mòbil per respondre els missatges d’estima que hauria estat rebent: “Estic sense pantalles per consell mèdic i uns dolors que em travessen… Ja us ho explicaré“. I torna a deixar anar el missatge un dia més, un dia menys que havia anat publicant darrerament: “Tornaré. Sanitat Pública!”.
Què li passa exactament a Carme Chaparro?
Fins ara, encara no ha compartit públicament quina malaltia té en concret que la força a ser operada tantes vegades. Les seves estades a l’hospital són llargues i complicades, pel que va dient, uns problemes de salut constants que vindrien acompanyats de molt de dolor. Què li passa exactament? L’únic que ha confessat tenir és la síndrome de Ménière, una malaltia de l’oïda interna que causa pèrdua d’audició, pressió i vertigen greu. Té a veure amb això o es tracta d’una altra cosa?
En l’última entrevista que ha concedit a Noticias Cuatro, la periodista deia que volia haver publicat l’últim llibre el passat mes de març però que no ho ha pogut fer, precisament, per aquests problemes de salut que ha anat encadenant: “Ha estat un any complicat“. Diu que feia temps que es tractava una patologia, un procés que podia compaginar amb la televisió. El problema? Que la situació va anar empitjorant i els metges van forçar-la a agafar la baixa: “Em van dir que havia de deixar de treballar perquè existia un perill important que passés alguna cosa molt greu”. Des de llavors, ha de passar molt de temps a l’hospital perquè la sotmeten a diferents estudis i estan provant moltíssima medicació: “La possible solució que han vist arriba a través d’una operació bastant complicada, veurem què passa“.
Es referia a aquestes dues intervencions que li han fet ara? L’escriptora ho manté tot en bastant secretisme, però els seguidors agraeixen que almenys vagi informant de les vegades que ha d’acudir al metge quan la passen a planta i el perill ha passat. El més probable és que no doni detalls concrets fins que la puguin curar del tot, així que caldrà esperar per tenir una idea més clara de tot plegat.