Carme Chaparro substituirà Pedro Piqueras als informatius de Telecinco

Carme Chaparro tornarà al capdavant dels informatius de Telecinco, una feina que va deixar enrere el 2017. Ella mateixa ha confirmat aquest projecte professional, el que engegarà a partir de l’estiu quan Pedro Piqueras comenci les vacances estiuenques.

S’ha mostrat molt contenta en una entrevista a la revista Semana: “Torno a Telecinco, a casa meva, i estic molt contenta. Hi estaré durant l’estiu una estoneta i substituiré el Pedro durant les seves vacances. Estaré al seu lloc fins que torni, així que molt bé i molt contenta. La veritat és que no sé com em sentiré una altra vegada allà… Fa molts anys que no faig informatius, així que a veure què tal”.

“Em ve de gust i crec que és com anar en bicicleta, una cosa que mai no oblides. A veure si ara soc capaç de seure en aquella cadira i no moure’m molt, perquè últimament m’he acostumat a moure’m molt pel plató”, ha dit.

Carme Chaparro, al capdavant de Cuatro al dia

Considera que el millor d’aquest retorn és que hagin confiat en ella després d’aquest temps: “És un honor que Pedro Piqueras hagi pensat en mi per estar en el seu lloc“. No estarà sola en aquesta aventura, ja que coincidirà amb Alba Lago: “Ens repartirem. Ella farà unes setmanes i jo unes altres”.

Pedro Piqueras nega haver estat acomiadat dels informatius de Telecinco

Aquests últims dies s’havia parlat molt, precisament, sobre el presumpte acomiadament de Pedro Piqueras. Diversos mitjans van publicar que la cadena havia decidit apartar-lo dels Informatius i jubilar-lo de la primera línia mediàtica.

Pedro Piqueras concedeix la seva entrevista més personal | Telecinco

El grup mediàtic va negar-ho ràpidament i EdaTV ha pogut parlar amb ell per saber què hi ha de cert en aquests rumors: “Jo només puc dir que Alessandro Salem, el conseller delegat de Mediaset, m’ha dit que tot seguiria igual. Estic treballant com sempre“, ha deixat anar. D’aquesta manera sembla descartat que estiguin buscant un substitut per a ell de cara a la pròxima temporada.